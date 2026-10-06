Xem xét, thông qua nhiều nghị quyết nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Thái Long)

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã rà soát, đánh giá toàn diện tiến độ chuẩn bị các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ sáu.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp tục thông qua một số nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối, đưa các chính sách pháp luật, nhất là các quy định mới triển khai Luật Phát triển đô thị vào thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Dự kiến, tại kỳ họp sẽ có nhiều nội dung mang tính đột phá, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn của thành phố cũng như các vấn đề liên quan thiết thực tới người dân như: thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án di dời nhà ven kênh rạch; cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; danh mục các dự án đầu tư công trọng điểm; cùng những cơ chế quản lý quảng cáo ngoài trời và phát triển kinh tế ban đêm.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục xây dựng văn bản. Đối với các chính sách liên quan đến nguồn lực tài chính, phải đánh giá đầy đủ, minh bạch tác động của chính sách và khả năng cân đối ngân sách.

Nhằm bảo đảm tiến độ, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý, đối với các dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật, các sở, ngành phải hoàn chỉnh và gửi về Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất vào ngày 11/10/2026. Đối với các dự thảo Nghị quyết cá biệt, hạn chót trình Ủy ban nhân dân thành phố là ngày 18/10/2026.

Dự kiến, Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI sẽ được tổ chức vào ngày 29/10/2026.