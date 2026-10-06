Bộ Công Thương và Hà Nội làm việc về quy hoạch, bảo đảm cung ứng điện

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu; đại diện Cục Điện lực; đại diện lãnh đạo các Sở Công Thương, Tài chính; Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Buổi làm việc tập trung trao đổi về tình hình bảo đảm cung cấp điện trên địa bàn thành phố trong quý IV/2026 và kế hoạch năm 2027; tình hình triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII; phương án bố trí trụ sở làm việc của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại số 6 Phạm Ngũ Lão cùng một số nội dung liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan đã trao đổi về tình hình cung cấp điện, nhu cầu phụ tải, tiến độ các dự án điện, công tác quy hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai trên địa bàn Hà Nội.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Đức

Quy hoạch điện phải gắn với Quy hoạch Thủ đô

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hà Nội xác định bảo đảm hạ tầng điện phải được thực hiện đồng bộ với quy hoạch và kế hoạch phát triển Thủ đô, nhất là trong quá trình điều chỉnh, sắp xếp không gian phát triển và triển khai các dự án lớn.

Ông Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các cơ quan của Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật quy hoạch điện, xác định trước nhu cầu phụ tải tại các khu vực phát triển mới, các dự án trọng điểm và những địa bàn có yêu cầu cao về hạ tầng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội là địa bàn đặc biệt quan trọng, vừa là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, vừa tập trung nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh và các cơ quan Trung ương. Vì vậy, yêu cầu bảo đảm cung ứng điện cần được đặt ở mức ưu tiên cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, quy hoạch điện phải có tầm nhìn dài hạn, gắn với Quy hoạch Thủ đô và định hướng phát triển lâu dài. Các cơ quan chuyên môn cần chủ động tính toán nhu cầu phụ tải, vị trí các trạm biến áp, hệ thống truyền tải và phương án cung cấp điện cho các khu vực phát triển mới.

Đối với mục tiêu thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng, lãnh đạo thành phố cho rằng các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến nguồn điện ổn định, nguồn điện sạch và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. Hà Nội cần nghiên cứu các giải pháp phát triển điện mặt trời, điện gió và các nguồn năng lượng phân tán phù hợp.

Đảm bảo cung ứng điện cho Hà Nội

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt quan trọng của việc bảo đảm cung ứng điện cho Hà Nội. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến Quy hoạch điện VIII, phối hợp rà soát nhu cầu phụ tải và phương án phát triển hệ thống điện trên địa bàn Hà Nội, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Đức.

Đối với các khu vực phát triển mới, các dự án lớn và địa bàn có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, cần chủ động tính toán nhu cầu điện, phương án cấp điện và mức dự phòng phù hợp. Hà Nội cũng cần rà soát các địa bàn có điều kiện phù hợp để triển khai điện mặt trời, nhất là điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ, góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ và giảm áp lực lên hệ thống truyền tải.

Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng điện cần được tính toán đồng bộ với quy hoạch đô thị, giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Hà Nội cần nghiên cứu phương án ngầm hóa hạ tầng điện, kết hợp với các hạ tầng kỹ thuật khác trong các công trình ngầm, nhất là tại các tuyến đường vành đai và tuyến đường sắt đô thị.

Về tổ chức thực hiện, Thứ trưởng đề nghị Bộ Công Thương, UBND TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan phối hợp rà soát từng dự án, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp, đôn đốc các đơn vị thuộc ngành điện trong quá trình triển khai.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm đủ điện trước mắt mà phải chuẩn bị hạ tầng điện phù hợp với tốc độ phát triển của Hà Nội trong dài hạn. Nguồn và lưới điện cần được chuẩn bị đi trước nhu cầu, đồng bộ với quy hoạch đô thị, giao thông và các khu vực phát triển mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng của Thủ đô.