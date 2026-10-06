Dự án Safari Ba Vì được thông qua chủ trương triển khai ngay

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội vừa thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư Dự án Công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì. Quyết định được ban hành tại Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 5/10/2026, dựa trên đề xuất tại Tờ trình số 821-TTr/ĐU ngày 3/10/2026 của Đảng ủy UBND Thành phố và ý kiến đóng góp bằng văn bản của các Ủy viên Ban Chấp hành.

Dự án Công viên Safari Ba Vì. Ảnh: SunGroup

Để chuẩn bị cho dự án, Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật, hướng tới mục tiêu khởi công vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2026). Định kỳ, Đảng ủy UBND Thành phố sẽ báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy về tiến độ cũng như các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Song song với nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lưu ý cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và tránh phát sinh điểm nóng, đặc biệt là với cư dân thuộc khu vực dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ khâu triển khai chủ trương nhằm bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ và các quy định pháp luật hiện hành.

Trước khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thông qua chủ trương, Sở Tài chính đã công bố thông tin sơ bộ về đề xuất Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari.

Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng, được nghiên cứu trên diện tích gần 581 ha (gồm hơn 42 ha mặt nước) và chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai khoảng 251 ha từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Giai đoạn 2 rộng gần 330 ha, thực hiện từ quý IV/2027 đến quý I/2030. Khi hoàn thành toàn bộ, công trình dự kiến đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm.

Tại cuộc họp báo của UBND Thành phố ngày 5/10, đại diện Sở Tài chính cho biết hồ sơ doanh nghiệp đề xuất mới là bước ban đầu. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu rà soát lại quy mô dựa trên hiện trạng quản lý, sử dụng đất và đánh giá tác động tới các hộ dân trong khu vực. Việc này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sinh kế người dân, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền lợi hợp pháp của cộng đồng.

Quyết định thống nhất chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố là bước đi quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục tiếp theo. Thành ủy Hà Nội yêu cầu quá trình triển khai phải tuân thủ đúng quy trình pháp luật, đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.