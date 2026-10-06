Tập đoàn Phú Long được vinh danh Top 10 Thương hiệu Phát triển ấn tượng Việt Nam 2026

Lễ Công bố và Vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026 được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mới 2026 - Vietnam New Economy Forum, với chủ đề “Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp và chuyên gia, cùng trao đổi về những động lực mới cho tăng trưởng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Thân Thế Hà - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Long đại diện nhận giải thưởng từ Ban tổ chức chương trình (ảnh: Phú Long)

Đây là lần thứ 6 liên tiếp Tập đoàn Phú Long được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam. Dấu ấn năm nay tiếp tục ghi nhận định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp, trong đó tăng trưởng kinh doanh gắn với kiến tạo đô thị, hạ tầng và không gian sống có giá trị cho cộng đồng.

Từ phát triển dự án đến kiến tạo hạ tầng đô thị

Theo thông tin từ Phú Long, năm 2026, định hướng phát triển của Tập đoàn được thể hiện qua nhiều hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là những dự án có tác động trực tiếp đến hạ tầng và diện mạo đô thị.

Tại phía Nam, Phú Long đã hoàn tất dự án ngầm hóa đường dây điện 220kV Nhà Bè - Tao Đàn, đoạn từ trạm Nhà Bè đến cầu Rạch Đỉa. Công trình góp phần nâng cao năng lực truyền tải điện, đồng thời giải phóng không gian phục vụ phát triển hạ tầng đô thị.

Phú Long tổ chức Lễ bàn giao dự án ngầm hóa đường dây điện 220kV Nhà Bè – Tao Đàn, một trong những dấu ấn nổi bật của Phú Long trong năm 2026 (ảnh: Phú Long)

Trong lĩnh vực giao thông, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, trong đó có tuyến Metro số 4 Đông Thạnh - Hiệp Phước và Metro số 5 Đa Phước - Long Trường.

Những hoạt động này cho thấy phạm vi phát triển của Phú Long đang được mở rộng từ việc triển khai các dự án bất động sản sang tham gia vào những lĩnh vực hạ tầng có tính kết nối, góp phần hình thành hệ sinh thái đô thị đồng bộ.

Chú trọng chất lượng sống và phát triển bền vững

Ở quy mô dự án, Phú Long tiếp tục phát triển các sản phẩm theo hướng chú trọng chất lượng sống, hiệu quả sử dụng tài nguyên và khả năng kết nối với hệ sinh thái đô thị.

Bộ đôi dự án căn hộ cao cấp Essensia Sky và dự án thấp tầng cao cấp Essensia Parkway đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới bàn giao trong năm 2026. Trong khi đó, Dragon E-Home tiếp tục mở rộng cách tiếp cận về nhà ở xã hội thế hệ mới, hướng đến những không gian sống chất lượng với mức chi phí phù hợp.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp Phú Long được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam (ảnh: Phú Long)

Cùng với bất động sản, Phú Long từng bước mở rộng hệ sinh thái sang giáo dục, nghỉ dưỡng, thương mại - dịch vụ và hạ tầng. Theo doanh nghiệp, các lĩnh vực này được phát triển trong một định hướng thống nhất là tạo lập những giá trị có khả năng duy trì lâu dài, gắn với chất lượng sống và diện mạo đô thị.

Việc được vinh danh Top 10 Thương hiệu Phát triển ấn tượng Việt Nam 2026 tiếp tục là dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển của Tập đoàn Phú Long. Trên chặng đường phía trước, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng kiến tạo đô thị xanh, thông minh, bền vững và nhân văn; đồng thời mở rộng những lĩnh vực có khả năng tạo tác động tích cực đến chất lượng sống và diện mạo đô thị Việt Nam.