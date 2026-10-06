Novaland phát hành hơn 1,7 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế

Dự án của Novaland. Ảnh: Novaland

Theo thông báo trên HoSE, ngày 6/10, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu và tăng vốn điều lệ tương ứng. Đây là lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD được Novaland phát hành năm 2021 và trải qua nhiều lần điều chỉnh, tái cấu trúc các điều khoản sau đó.

Theo nghị quyết, số lượng trái phiếu được chuyển đổi lần này là 10 trái phiếu, với tổng giá trị chuyển đổi 2,366 triệu USD, tương đương khoảng 59,06 tỷ đồng. Giá trị chuyển đổi của mỗi trái phiếu là 236.622 USD.

Novaland áp dụng giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 173.708 cổ phiếu phổ thông cho mỗi trái phiếu.

Với tỷ lệ này, Novaland sẽ phát hành tổng cộng hơn 1,73 triệu cổ phiếu NVL để thực hiện chuyển đổi. Ngày thực hiện chuyển đổi dự kiến là 6/10/2026.

Theo phụ lục kèm nghị quyết, nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi 10 trái phiếu là BNP Paribas Financial Markets, có địa chỉ tại Paris, Pháp.

Đợt chuyển đổi diễn ra trong quá trình Novaland tiếp tục xử lý lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Theo hồ sơ công bố, các điều khoản của lô trái phiếu đã được doanh nghiệp nhiều lần sửa đổi và tái cấu trúc. Gần nhất, ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 thông qua phương án tiếp tục tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản, điều kiện của trái phiếu; sau đó các thỏa thuận liên quan tiếp tục được hoàn thiện trong tháng 6 và tháng 7/2026.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, Novaland đang thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo danh sách cổ đông chốt ngày 1/10 vừa qua.

Theo phương án, doanh nghiệp phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động dự kiến đạt hơn 8.006,8 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới.

Theo Novaland, toàn bộ số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của tập đoàn và các công ty con. Trong đó có CTCP Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền, thông qua hình thức Novaland góp vốn vào các đơn vị này.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL kết phiên 6/10 ở giá 10.400 đồng/cp, giảm gần 20% so với hồi giữa tháng trước.