Xã Thanh Oai phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý III, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đạt nhiều kết quả tích cực.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Oai tổ chức hội nghị mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.. Ảnh: PV

Trong công tác xây dựng Đảng, xã tiếp tục hoàn thiện tổ chức sau sắp xếp. Toàn xã còn 14 thôn, tổ dân phố; kết thúc hoạt động 25 chi bộ cũ và thành lập 11 chi bộ mới. Khối trường học được sắp xếp từ 19 chi bộ thành 8 Đảng bộ trường học.

Hoạt động của HĐND xã tiếp tục đổi mới theo hướng sát cơ sở, sát thực tiễn và sát nguyện vọng của nhân dân. HĐND xã khóa II tổ chức thành công kỳ họp thứ 2, ban hành 13 nghị quyết; duy trì hoạt động tiếp xúc cử tri, tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, giải quyết kiến nghị của cử tri và tổ chức hội nghị chuyên đề về ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải trên địa bàn.

Trong công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã tập trung chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Đến ngày 15/9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 230,291 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 339,927 tỷ đồng, tương đương 70,12% kế hoạch thành phố giao.

Công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Xã đã thu thập được 34.897/34.969 thửa đất, đạt 99,8% trong đợt cao điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Đối với Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 100% diện tích cần thu hồi; tỷ lệ hoàn thành đạt 79,1% tổng diện tích dự án, ban hành quyết định thu hồi 648,7 ha và thực hiện chi trả khoảng 95,2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập từ 20 trường còn 9 trường; hoàn thành khai quật, lấy mẫu hài cốt đối với 38/38 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 3 nghĩa trang liệt sĩ.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe đạt 43,2%; trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực, trong đó Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 654 triệu đồng, vận động xây dựng 4 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 240 triệu đồng và Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam đạt trên 473 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích những kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác năm 2026 và đề ra giải pháp cụ thể, khả thi để tập trung thực hiện.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, đồng chí Bùi Hoàng Phan yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026. Đồng thời, chủ động triển khai đầy đủ, đúng quy trình các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Cùng với đó, cần quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; chủ động phòng ngừa, hạn chế phát sinh điểm nóng, vụ việc kéo dài ngay từ cơ sở.