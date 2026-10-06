Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Chiều 6/10, Đoàn công tác UBND tỉnh Điện Biên do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương làm Trưởng đoàn kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa.

Đoàn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận; dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ (địa phận xã Thanh Nưa) giai đoạn 1; dự án Khu dân cư đô thị Mường Thanh A, phường Điện Biên Phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương kiểm tra dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ

Dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.757 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 108,83 ha. Công tác giải phóng mặt bằng đang được tập trung triển khai.

Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ giai đoạn 1 có quy mô thu hồi khoảng 69,5 ha, liên quan 277 trường hợp. Đến nay đã kiểm đếm 274/277 trường hợp, đạt 98,9%; phê duyệt 26 phương án bồi thường cho 120 hộ và 2 tổ chức.

Dự án Khu dân cư đô thị Mường Thanh A thu hồi gần 5 ha, liên quan 146 trường hợp. Đã đo đạc, kiểm đếm hợp lệ 145/146 trường hợp; nhiều phương án bồi thường đã được niêm yết, phê duyệt. Diện tích mặt bằng đã bàn giao hơn 2 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ (địa phận xã Thanh Nưa)

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ; tập trung giải quyết từng trường hợp cụ thể, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu đẩy nhanh lập, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ; phối hợp với các địa phương vận động những trường hợp chưa hoàn thành kiểm đếm, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, đúng trình tự, thủ tục, sớm tạo mặt bằng sạch, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư và phát huy hiệu quả các dự án trọng điểm.