'Nối nhịp' phong trào sau sáp nhập

Đồng thuận chủ trương của Nhà nước, bà con địa phương hiến đất làm đường

Phong trào hiến đất, làm đường

Tại thôn Quế Dương, xã Tân Hà Lâm Hà, việc sửa chữa, nâng cấp đường giao thông được triển khai từ sự đồng thuận của người dân. Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp các đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con đóng góp kinh phí, hiến đất, cùng tham gia những công việc chung của khu dân cư.

Qua vận động, người dân đã đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng để tu sửa tuyến đường dài 1.965 m, đồng thời tự nguyện hiến 520 m² đất phục vụ công trình. Bên cạnh đó, các hộ dân còn đóng góp 150 triệu đồng làm đường bê tông dài 320 m. Ông Nguyễn Bá Hà - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Quế Dương cho hay, để tạo sự đồng thuận, cán bộ thôn phải gần dân, giải thích rõ chủ trương và lắng nghe ý kiến từng hộ. Khi người dân hiểu công trình phục vụ trực tiếp việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của mình, bà con đều hưởng ứng. Hộ góp tiền, hộ hiến đất, cùng chung tay vì việc chung của thôn.

Từ những việc cụ thể, phong trào tại khu dân cư tiếp tục được duy trì. Người dân không chỉ tham gia làm đường mà còn chung sức giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Bà Nguyễn Thị Hoan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hà Lâm Hà cho biết, sau sáp nhập, các phong trào ở cơ sở không bị gián đoạn mà tiếp tục được duy trì, từng bước đi vào nền nếp. Toàn xã đã tổ chức 39 đợt ra quân “Ngày thứ bảy vì cộng đồng - Ngày chủ nhật xanh”, thu hút hơn 5.100 lượt người tham gia, vệ sinh hơn 87 km đường giao thông; trồng mới 430 cây xanh tại khuôn viên UBND xã và các tuyến đường khu dân cư.

Cùng với đó, mô hình “Tuyến đường hoa” được duy trì tại 22 thôn, 4 mô hình “Tuyến đường cờ” và mô hình “Vườn không rác thải” tiếp tục được thực hiện. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, những kết quả này cho thấy dù địa bàn, quy mô dân cư thay đổi sau sắp xếp, tinh thần tham gia các phong trào của người dân vẫn được giữ vững. Điều quan trọng là cách triển khai phải phù hợp từng khu dân cư, phát huy sự chủ động của người dân thay vì làm theo phong trào, hình thức.

Các mô hình, phong trào các Hội đẩy mạnh thực hiện

Gắn kết từ những sân chơi

Còn ở phường 1 Bảo Lộc, các hoạt động văn nghệ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi của Hội Người cao tuổi vẫn được duy trì, tạo không gian sinh hoạt quen thuộc cho hội viên. Ông Trần Ngọc Phụng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường 1 Bảo Lộc cho biết, hội hiện có 3.997 hội viên sinh hoạt tại 42 chi hội. Cùng với chăm lo đời sống hội viên, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, giao lưu và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Từ những sân chơi gần gũi, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” tiếp tục được hưởng ứng. Hằng năm, trên 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; nhiều hội viên đóng góp ngày công, hiến hơn 2.500 m² đất xây dựng các công trình công cộng. “Các câu lạc bộ sẽ tiếp tục được duy trì như một điểm tựa tinh thần của hội viên. Có nơi gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, người cao tuổi thêm gắn bó với tổ chức hội và tích cực đồng hành cùng các phong trào ở địa phương”, ông Phụng nói.

Sau sáp nhập, việc duy trì các phong trào ở khu dân cư không chỉ là giữ lại những hoạt động vốn có, mà còn là cách để các địa phương tiếp tục phát huy sức dân trong điều kiện địa bàn, quy mô dân cư có nhiều thay đổi.