Cần Thơ xây mạng lưới đại sứ chuyển đổi số từ cơ sở

Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Xây dựng mạng lưới đại sứ chuyển đổi số có sự kết nối, phối hợp và hoạt động thực chất - đây là yêu cầu của bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tại lớp tập huấn “Đào tạo xây dựng, cách thức vận hành và duy trì mạng lưới đại sứ chuyển đổi số”. Sự kiện do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 28/9.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, lớp tập huấn là cơ hội để Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; đồng thời phát huy vai trò của các cấp Hội trong đồng hành cùng phụ nữ trước những yêu cầu mới của quá trình chuyển đổi số.

Bà Hoàng Phượng Nhung, Chuyên viên Ban công tác phụ nữ (Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) trình bày nội dung tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Trong quá trình đó, Hội chủ động huy động các nguồn lực sẵn có tại địa phương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và lực lượng có chuyên môn để cùng hỗ trợ phụ nữ.

Đặc biệt, hoạt động cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên, phụ nữ và hướng đến những kết quả cụ thể, giúp phụ nữ trang bị thêm kỹ năng sử dụng công cụ, giải quyết vấn đề hoặc tự tin hơn khi tham gia môi trường số.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ hướng dẫn các nhóm trao đổi. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Sau lớp tập huấn, học viên cần chủ động vận dụng những kiến thức, kỹ năng để từng bước đưa hoạt động của mạng lưới vào thực tiễn; đồng thời thường xuyên nắm bắt nhu cầu của hội viên, phụ nữ, kịp thời điều chỉnh nội dung hỗ trợ phù hợp.

Hội sẽ phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chỉ đạo các cấp Hội trong quá trình triển khai; đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để mô hình ngày càng hoàn thiện, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chia sẻ cùng học viên. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Tham dự lớp tập huấn có gần 100 cán bộ, đây là dịp để các học viên tiếp nhận những nội dung, phương pháp triển khai do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn; đồng thời là cơ hội để trao đổi từ thực tiễn cơ sở.

Việc tổ chức hoạt động tập huấn nhằm xây dựng hiệu quả lực lượng có khả năng hỗ trợ ngay từ cơ sở, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031; trong đó xác định chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Học viên trao đổi, chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn cơ sở. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Triển khai hướng dẫn về xây dựng mạng lưới đại sứ chuyển đổi số, bà Hoàng Phượng Nhung, Chuyên viên Ban Công tác phụ nữ (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) cho biết, đại sứ số là những cá nhân có khả năng sử dụng công nghệ số và tinh thần trách nhiệm trong việc lan tỏa, hỗ trợ hội viên phụ nữ làm quen, ứng dụng công nghệ số vào đời sống và công việc.

Đây là lực lượng nòng cốt do các cấp Hội xây dựng và phát triển nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Hội. Thông qua mạng lưới, các cấp Hội sẽ từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ hội, hội viên phụ nữ; góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ ở địa bàn khó khăn, phụ nữ yếu thế và phụ nữ ít có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Học viên trao đổi, chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn cơ sở. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Theo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2026-2031, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và ít nhất 70% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở xây dựng được mạng lưới đại sứ chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn và nguồn lực hiện có.

Đến cuối nhiệm kỳ, mỗi đại sứ hỗ trợ trực tiếp từ 10 hội viên, phụ nữ trở lên; ít nhất 70% hội viên phụ nữ khu vực đô thị, vùng đồng bằng và ít nhất 50% hội viên phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tiếp cận thông tin, hướng dẫn kỹ năng số thông qua hoạt động của mạng lưới. Hằng năm, Hội phấn đấu có ít nhất một hoạt động truyền thông hoặc sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số tại mỗi cơ sở Hội có đại sứ hoạt động.