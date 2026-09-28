Cảnh sát cơ động hành quân về cơ sở giúp dân, lan tỏa phong trào 'Ba nhất'

Vào những ngày cuối tháng 9/2026, Phòng CSCĐ Công an TP Huế đã tổ chức hành quân về cơ sở tại địa bàn xã Bình Điền (TP Huế). Hoạt động ý nghĩa này thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an TP Huế hành quân về cơ sở tại xã Bình Điền để giúp đỡ nhân dân.

Trong thời gian hành quân, lực lượng Phòng CSCĐ Công an TP Huế đã tích cực phối hợp với Công an xã Bình Điền và các đơn vị tại địa phương ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm dọc các tuyến đường dân sinh trên địa bàn xã Bình Điền.

Chung sức chỉnh trang khuôn viên trường học ở xã Bình Điền.

Các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ Công an TP Huế còn tham gia chỉnh trang khuôn viên Trường Tiểu học và THCS Lê Thuyết; Trường THPT Bình Điền (đóng ở xã Bình Điền), góp phần xây dựng cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp.

Lực lượng CSCĐ Công an TP Huế dọn vệ sinh dọc các tuyến đường chính ở xã Bình Điền.

Không những chung sức làm đẹp cảnh quan môi trường, Phòng CSCĐ Công an TP Huế còn trao tặng công trình khu vui chơi trị giá 5 triệu đồng cho Trường Tiểu học và THCS Lê Thuyết; trao hơn 40 phần quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn.

Hình ảnh đẹp của lực lượng CSCĐ Công an TP Huế khi hành quân về cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng CSCĐ Công an TP Huế cho biết, ngoài hoạt động kể trên, thời gian qua, lực lượng đơn vị còn tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cơ sở để giúp đỡ nhân dân. Đặc biệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, trở thành “ngân hàng máu sống” khi thường xuyên đến Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện trên địa bàn để hiến máu phục vụ cứu chữa bệnh nhân.

Đại tá Đoàn Minh Hải, Trưởng Phòng CSCĐ Công an TP Huế cùng lãnh đạo các đơn vị trao quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Thuyết.

Đại tá Đoàn Minh Hải, Trưởng Phòng CSCĐ Công an TP Huế cho biết, cùng với các hoạt động hướng về cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực tham gia huấn luyện nghiệp vụ, rèn luyện thể lực, bản lĩnh, khả năng cơ động và tinh thần hiệp đồng. Qua đó luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

“Thông qua đợt hành quân về cơ sở, với tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực lượng đơn vị đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ”, Đại tá Đoàn Minh Hải, Trưởng Phòng CSCĐ Công an TP Huế khẳng định.