Hà Nội hướng tới dòng vốn FDI giá trị cao

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp. Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã và đang xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ chiến lược hàng đầu. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, việc xây dựng nền “Văn hóa số” vững chắc trong đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV) không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững.