Hà Nội hướng tới dòng vốn FDI giá trị cao
8 tháng năm 2026, Hà Nội thu hút hơn 3,7 tỷ USD vốn FDI, đạt 83% mục tiêu cả năm và đứng thứ 3 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cùng với những cơ chế, chính sách mới từ Luật Thủ đô sửa đổi, thành phố đang hướng dòng vốn vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đồng thời tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-huong-toi-dong-von-fdi-gia-tri-cao-419783.htm