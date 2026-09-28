Vingroup đề xuất làm thêm 4 dự án lớn tại Hà Tĩnh

Vingroup vừa đề xuất đầu tư thêm 4 dự án lớn tại Hà Tĩnh, cũng là quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC.

Theo Báo Hà Tĩnh, vào tháng 8 vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1487 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050. Phạm vi điều chỉnh bao gồm toàn bộ KKT Vũng Áng với quy mô 22.780 ha, thuộc các phường Vũng Áng, Hoành Sơn và một phần các phường Sông Trí, Hải Ninh.

Sau khi quy hoạch chung được điều chỉnh, KKT Vũng Áng đón thêm nhiều đề xuất đầu tư mới, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics.

Trong đó, Vingroup đề xuất đầu tư xây dựng 3 khu công nghiệp tại các lô CN16, CN17 và CN1F. Tập đoàn đồng thời đề xuất xây dựng Trung tâm Logistics và dịch vụ hậu cảng Sơn Dương trên diện tích 418 ha, với tổng vốn dự kiến gần 40.000 tỷ đồng.

Các đề xuất này cho thấy dư địa phát triển mới của KKT Vũng Áng đang từng bước được cụ thể hóa thành những dự án quy mô lớn.

Việc Vingroup đề xuất đầu tư loạt dự án mới tại KKT Vũng Áng diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này đang liên tục mở rộng hoạt động đầu tư tại khu vực miền Trung, trong đó Hà Tĩnh là một trong những địa bàn trọng điểm.

Cuối năm 2021, tập đoàn khởi công Nhà máy sản xuất pin VinES tại KKT Vũng Áng, với diện tích gần 13 ha. Nhà máy bắt đầu cung ứng pin cho mẫu xe điện VF 6 từ giữa năm 2023.

Đến tháng 6/2025, Nhà máy VinFast Hà Tĩnh có diện tích 360.000 m2 được khánh thành sau 7 tháng thi công, trở thành một trong những cơ sở sản xuất ôtô điện hiện đại nhất tại khu vực.

Đáng chú ý, cuối năm 2025, Tập đoàn Vingroup đã phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh khởi động 4 dự án trọng điểm tại địa phương. Trong đó, có dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô hơn 460 ha

Dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh tại phường Sông Trí với tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng, quy mô hơn 84 ha cũng được khởi công đợt này.

Ngoài ra, 2 dự án còn lại là Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, tổng vốn đầu tư 17.050 tỷ đồng, công suất 400 MW và Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, tổng vốn đầu tư 22.600 tỷ, công suất gần 500 MW.

Việc Vingroup đẩy mạnh đầu tư tại Hà Tĩnh cũng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng của nhiều chỉ số kinh tế trên địa bàn.

Theo báo cáo của cơ quan thống kê tỉnh Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn đạt hơn 30.900 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, khu vực vốn ngoài Nhà nước đạt khoảng 22.400 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc triển khai nhiều dự án khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp và các công trình của Tập đoàn Vingroup như Khu công nghiệp Vinhomes, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast, với khối lượng thi công lớn.