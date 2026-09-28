An Giang đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng 10,71%

Thường trực Tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

Chiều 28/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác quý III/2026 và thảo luận chuyên đề về đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Dự tại điểm cầu An Giang có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57-NQ/TW tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Minh Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Hương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ đo lường đầu vào sang đo lường đầu ra, lấy năng suất lao động, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP làm thước đo hiệu quả của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến tháng 9/2026, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành 1.326 nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Tuy nhiên, giải ngân ngân sách cho chuyển đổi số còn thấp; nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống” và kết nối đồng bộ.

Đại biểu các sở, ban, ngành tỉnh cùng tham dự tại điểm cầu An Giang.

Tại An Giang, hạ tầng số, dữ liệu số tiếp tục được nâng cấp, kết nối liên thông phục vụ vận hành chính quyền số hai cấp. Tỉnh vận hành các cơ sở dữ liệu về đất đai, tài chính, hộ tịch; triển khai Cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và thương mại điện tử, ứng dụng AI, IoT trong nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, tập trung đầu tư Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh và Trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện đặc khu Phú Quốc phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Một số mô hình ứng dụng công nghệ được triển khai như AI, IoT trong dự báo sâu bệnh, điều tiết tưới tiêu tự động phục vụ sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp; bệnh án điện tử tích hợp AI tại các cơ sở y tế; camera AI và UAV trong giám sát, tuần tra bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Quý III/2026, GRDP của tỉnh ước tăng 10,17%; lũy kế 9 tháng tăng 9,32%. An Giang tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW giai đoạn 2026 - 2030, tập trung nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10,71% trở lên.