PNJ sẽ tái thiết như thế nào sau 'cú sốc' kim cương

Cửa hàng bán lẻ của PNJ. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN

Theo báo cáo kinh doanh mới công bố của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ), hai tháng đầu quý 3/2026 (tháng 7 và tháng 8), công ty đạt doanh thu thuần 5.695 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 45,4% (YoY), còn 550 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 61 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 325 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận trong 2 tháng chỉ đạt khoảng 10%, giảm mạnh so với mức 18,5% của cùng kỳ năm 2025. Theo PNJ, nguyên nhân chủ yếu do diễn biến bất lợi của thị trường kim cương và yếu tố mùa vụ trong giai đoạn thấp điểm tháng 7 Âm lịch.

Không chỉ ngắn hạn trong tháng 7 và tháng 8, trước hệ lụy của sự kiện kim cương kéo theo “làn sóng” bán lại sản phẩm từ khách hàng, PNJ đã phải lên kịch bản xấu cho cả năm nay.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến diễn ra vào ngày 21/10 tới), HĐQT đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận sau thuế âm khoảng 6.271 tỷ đồng, so với kế hoạch cũ là lãi 3.409 tỷ đồng. Sự thay đổi lớn này là do công ty dự kiến trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

Trong báo cáo kinh doanh tháng 7 và tháng 8, PNJ cho biết khoản trích lập dự phòng sẽ bao gồm chi phí xử lý, thanh lý hàng hóa mua lại/thu hồi; và nghĩa vụ, tổn thất liên quan đến chính sách bán hàng đối với hàng hóa đã bán trong các kỳ trước. Yếu tố liên quan đến chất lượng đá có ảnh hưởng không đáng kể, chủ yếu là đá thu hồi không đáp ứng tiêu chí tái sử dụng của PNJ và không phải nguyên nhân chính của khoản trích lập.

Liên quan đến chất lượng kim cương, PNJ thông tin đã chủ động triển khai kiểm định kim cương thông qua các đơn vị độc lập. Cụ thể, Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên trong số các mẫu PNJ kinh doanh và niêm phong, chuyển cho Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) kiểm định độc lập. ‘Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định đều là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố,” PNJ nêu trong báo cáo.

Dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng

Về tài chính, báo cáo của PNJ cho biết nguồn lực tài chính hiện tại có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán theo kế hoạch. Công ty đã được giải ngân 700 tỷ đồng tiền vay từ gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT PNJ, nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

Để đảm bảo tài chính cho các hoạt động phục hồi kinh doanh, lấy lại niềm tin của khách hàng, PNJ cũng dự kiến huy động thêm 8.000 tỷ đồng. Phương án cụ thể sẽ được xây dựng và trình chi tiết tại ĐHĐCĐ bất thường tới đây.

Song song với việc chuẩn bị nguồn vốn, PNJ cũng định hướng tái cấu trúc mạng lưới bán lẻ. Đến cuối tháng 8/2026, hệ thống có tổng cộng 432 điểm, gồm 424 cửa hàng PNJ, 3 Style by PNJ, 4 CAO Fine Jewellery và một trung tâm kinh doanh sỉ. Trong 8 tháng đầu năm, doanh nghiệp mở 9 và đóng 8 cửa hàng.

PNJ dự kiến cả năm 2026 sẽ đóng 25 - 30 cửa hàng, trong khi chỉ mở mới khoảng 10 cửa hàng. Theo doanh nghiệp, việc này nhằm tái phân bổ nguồn lực, nâng năng suất và hiệu quả điểm bán thay vì đơn thuần thu hẹp hệ thống.

Nhìn từ các kế hoạch đã công bố, quá trình “tái thiết” của PNJ đang diễn ra trên ba lớp: Xử lý dứt điểm nghĩa vụ quá khứ thông qua khoản dự phòng lớn, tái cơ cấu mạng lưới và chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn phục hồi tiếp theo.

Dù vậy, nguồn vốn hay việc thu gọn mạng lưới mới chỉ là một phần của quá trình phục hồi. Chính PNJ xác định việc huy động thêm vốn nhằm tạo nền tảng tài chính để thực hiện các hoạt động phục hồi kinh doanh và “lấy lại niềm tin của khách hàng”.

Niềm tin đặc biệt quan trọng với một doanh nghiệp kinh doanh trang sức, nơi giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn gắn với uy tín thương hiệu, chất lượng và những cam kết sau bán hàng. Khả năng phục hồi của PNJ vì vậy còn phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thể củng cố lại niềm tin của người tiêu dùng đến đâu.

Thực tế, niềm tin vào PNJ vẫn chưa thể "vực dậy" trên thị trường chứng khoán khi cổ phiếu này vẫn liên tục "dò đáy". Phiên 28/9, mã giảm sàn về giá 30.700 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 10/2020 (đáy 6 năm). Từ đầu tháng 7/2026 đến nay, mã đã giảm hơn một nửa giá trị.

Đầu tháng 7/2026, ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty con của PNJ bị bắt - để điều tra liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Ngay sau khi vụ án được công bố, cổ phiếu PNJ giảm sàn liên tiếp, cùng với đó là "làn sóng" bán lại sản phẩm tại các cửa hàng của PNJ. Theo công bố của doanh nghiệp, chỉ trong giai đoạn từ 1/7 đến 27/7, PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng mua lại sản phẩm từ khách hàng.

Đến ngày 20/8/2026, Công an tỉnh Thanh Hoá phát đi thông báo kết luận điều tra cho thấy, toàn bộ số kim cương trong vụ buôn lậu trên không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của PNJ và xác định doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ.