Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, chế biến và truy xuất nguồn gốc

Hội nghị chuyên đề “Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, chế biến và truy xuất nguồn gốc”.

Sơn La có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, với các vùng sản xuất cây ăn quả, cà phê, chè, mía và nhiều sản phẩm tham gia thị trường xuất khẩu. Toàn tỉnh hiện duy trì 8 vùng trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, với trên 3.235 ha; hơn 3.209 ha cây trồng áp dụng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; có 169 mã số vùng trồng, trong đó 152 mã số phục vụ xuất khẩu. Giai đoạn 2020-2025, tỉnh triển khai 21 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, tập trung vào giống, quy trình kỹ thuật, tưới tiết kiệm, bảo quản sau thu hoạch và sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong quản lý vùng nguyên liệu, tỉnh đã thí điểm rà soát, số hóa hơn 6.098 ha cà phê với 19.508 lô sản xuất tại Mường Chanh và Nậm Lầu. Dữ liệu về vị trí địa lý, nguồn gốc vùng sản xuất được xác lập, phục vụ truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu của thị trường, trong đó có Quy định của Liên minh châu Âu về sản phẩm không gây mất rừng (EUDR).

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức sản xuất ở một số vùng nguyên liệu còn hạn chế; dữ liệu sản xuất phân tán; việc duy trì mã số vùng trồng, tiêu chuẩn chất lượng, nhật ký sản xuất chưa đồng đều; công nghệ sau thu hoạch còn hạn chế, liên kết thị trường chưa bền vững. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu đổi mới đồng bộ từ tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ đến quản trị dữ liệu và thị trường.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp tổ chức vùng nguyên liệu gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường; ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến; chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc. Nhiều vấn đề về chi phí đầu tư, nhân lực, tiêu chuẩn và khả năng áp dụng công nghệ tại doanh nghiệp, HTX cũng được trao đổi, làm rõ.

Đồng thời, hội nghị đã tổng hợp nhu cầu, những khó khăn cụ thể của doanh nghiệp, HTX để kết nối với các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ, hướng tới lựa chọn các giải pháp phù hợp với từng sản phẩm và điều kiện sản xuất. Đây là cơ sở để đưa đổi mới sáng tạo đi vào từng khâu của chuỗi giá trị, từ vùng nguyên liệu, sản xuất đến chế biến, truy xuất nguồn gốc và thị trường.