Cụ thể, TP.HCM được vinh danh Asia’s Leading Business Travel Destination 2026 – Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu châu Á năm 2026; Asia’s Leading Festival & Event Destination 2026 – Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á năm 2026; Asia’s Leading City Tourist Board 2026 – Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2026 dành cho Sở Du lịch TP.HCM.

TP.HCM được vinh danh 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á

Giải thưởng ghi nhận sức hút của điểm đến, năng lực tổ chức sự kiện và vai trò của cơ quan quản lý du lịch trong tiến trình hội nhập quốc tế. Ba danh hiệu năm 2026 tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của TP.HCM tại các giải thưởng du lịch quốc tế.

Trước đó, tại World Travel Awards 2025, TP.HCM được vinh danh ở 4 hạng mục gồm: Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu châu Á và Điểm đến Lễ hội - Sự kiện hàng đầu châu Á đạt 4 năm liên tiếp (2022 - 2025), giải thưởng Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á đạt 3 năm liên tiếp (2023 - 2025).

Ở lĩnh vực du lịch MICE, TP.HCM cũng liên tục được ghi nhận tại World MICE Awards với danh hiệu Điểm đến Du lịch MICE hàng đầu châu Á 6 năm liên tiếp (2020 - 2025); Điểm đến Du lịch Khen thưởng hàng đầu châu Á năm 2024 và Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE HCMC - Triển lãm Thương mại tốt nhất châu Á 2 năm liên tiếp (2024 - 2025).

Những kết quả nói trên cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng rõ nét của TP.HCM ở phân khúc du lịch kinh doanh, MICE, lễ hội và sự kiện; đồng thời thể hiện hiệu quả của quá trình đầu tư, nâng cao chất lượng điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường xúc tiến, quảng bá quốc tế.

TP.HCM hướng tới điểm đến du lịch MICE hàng đầu khu vực

Với lợi thế là trung tâm kinh tế, thương mại, đổi mới sáng tạo và giao thương quốc tế, TP.HCM đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ du lịch kinh doanh và sự kiện; từ hạ tầng giao thông, trung tâm hội nghị - triển lãm, cơ sở lưu trú đến các không gian văn hóa, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm.

TP.HCM cũng mở rộng không gian du lịch từ đô thị trung tâm đến sông nước, biển đảo và các điểm đến sinh thái, tạo thêm lựa chọn cho du khách và các nhà tổ chức sự kiện.

Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh, các danh hiệu quốc tế là sự ghi nhận dành cho toàn ngành du lịch Thành phố với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị cung ứng dịch vụ, tổ chức sự kiện, hàng không, vận tải và công chúng…

Qua đó, tiếp thêm động lực để ngành du lịch đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” đến du khách trong nước và quốc tế.