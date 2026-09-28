Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không lấy số đề tài làm thước đo, phải đo bằng năng suất lao động và GDP

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN

Chiều 28/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), đã chủ trì Phiên họp chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành trên cả nước.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo, các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại; các chuyên gia, nhà khoa học.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, sau 1 năm 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57, thể chế cơ bản đã được khơi thông, danh mục công nghệ chiến lược cũng đã được phê duyệt và hạ tầng số, dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến cũng đã có những bước chuyển rất rõ nét.

Tuy nhiên, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, kết quả thực tế chưa tương xứng với chủ trương, nguồn lực và đặc biệt là với quyết tâm chính trị rất cao; chưa tạo ra nhiều sản phẩm chiến lược cụ thể; chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị quốc gia.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

Theo Thủ tướng, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn là nhận thức, chủ trương hay nguồn lực, mà là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan, từng đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng; không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GRDP của từng địa phương và GDP của đất nước.

Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số và xã hội số; đánh giá lại khả năng thực hiện từng mục tiêu của Nghị quyết số 57, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.

Số hóa các ngành sản xuất chủ lực; phát triển kinh tế dữ liệu và doanh nghiệp công nghệ số. Lấy mua sắm công, đầu tư công làm thị trường đầu tiên; phổ cập kỹ năng số, phát triển giáo dục số, y tế số, thanh toán số, gắn với bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào 3 nhóm nội dung chính gồm: Thứ nhất, năng lực nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa; vai trò trung tâm của doanh nghiệp; cơ chế liên kết hiệu quả giữa viện, trường, doanh nghiệp; cơ chế đặt hàng, mua sắm sản phẩm công nghệ đầu tiên.

Thứ hai, chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như phát triển dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng số, kinh tế số, xã hội số, công nghiệp công nghệ số và điều kiện để dữ liệu tạo ra giá trị kinh tế theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Thứ ba, lượng hóa mức đóng góp vào tăng trưởng, tăng năng suất lao động, tỷ trọng kinh tế số - mức cần thiết để bảo đảm tăng trưởng hai chữ số. Những vướng mắc nào còn về thể chế, cơ chế tài chính, cơ chế đặt hàng, cơ chế giải ngân và chấp nhận rủi ro cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao trong quý III/2026; tiến độ thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày về chuyển đổi số; các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, trách nhiệm của các cơ quan và các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV và trong thời gian tới;

Đồng thời lưu ý, sau phiên họp, mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định việc gì cần làm ngay, cần ra sản phẩm gì, tiến độ thời gian cụ thể, cũng như lượng hóa đóng góp cụ thể cho mục tiêu tăng trưởng của ngành mình, địa phương mình.