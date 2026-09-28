Reuters hôm nay (28/9) dẫn lời Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer xác nhận, theo khuôn khổ hợp tác thông qua Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung Quốc mới thành lập, Washington và Bắc Kinh đã cùng đề xuất 30 tỷ USD hàng hóa không nhạy cảm của nhau được hưởng ưu đãi thuế.

Mỹ và Trung Quốc nhất trí giảm thuế đối với hàng hóa trị giá 60 tỷ USD. Ảnh: Reuters

Theo ông Greer, động thái này sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường đối với khoảng 30% hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc giảm thuế nêu trên là một trong những nội dung đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh tuần trước giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các danh sách do Nhà Trắng và Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, Bắc Kinh đưa vào diện được ưu đãi thuế hàng loạt nông sản Mỹ, gồm ngô, lúa mì, cao lương, thịt, các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật và khô dầu. Các loại thủy hải sản, gỗ và sản phẩm từ gỗ, mỹ phẩm, thiết bị y tế cũng nằm trong danh sách.

Đổi lại, Mỹ sẽ dành ưu đãi thuế cho một số mặt hàng đồ gia dụng của Trung Quốc, như máy pha cà phê, máy nướng bánh mì, bộ đồ ăn, chăn và ga giường. Danh sách ưu đãi còn gồm đồ chơi, pháo hoa, hoa giả, đèn trang trí Giáng sinh, ghế ôtô cho trẻ em và các sản phẩm trang trí dịp lễ khác.

Reuters cho biết, cũng trong ngày 28/9, Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận hai bên sẽ gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng, đến ngày 10/1/2027. Bắc Kinh cho rằng việc gia hạn sẽ tạo điều kiện để hai bên đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận hiện có, đồng thời duy trì môi trường chính sách tương đối ổn định và có thể dự đoán cho hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng nhất trí thành lập nhóm công tác về nông nghiệp, dự kiến tổ chức cuộc họp đầu tiên trước cuối năm nay, tập trung vào tiếp cận thị trường và các quy định liên quan. Hai bên đồng thời thiết lập kênh liên lạc để giải quyết sự cố (nếu có) về vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Reuters, việc Trung Quốc lựa chọn các sản phẩm trong danh sách giảm thuế được cho là sẽ giúp Bắc Kinh thực hiện cam kết mua 17 tỷ USD nông sản Mỹ. Trung Quốc cũng đã nối lại hoạt động mua đậu tương Mỹ theo thỏa thuận mua 25 triệu tấn mỗi năm đến năm 2028.

Trong lĩnh vực năng lượng, Reuters cho biết Trung Quốc sẽ nhập khẩu 10 triệu tấn than từ Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028, tương đương khoảng 2% tổng lượng than nhập khẩu của nước này mỗi năm.