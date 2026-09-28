Từ 1/10, áp dụng quy định mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Bộ Tài chính vừa hướng dẫn giao dịch, công bố thông tin trái phiếu riêng lẻ. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 138/2026/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo Thông tư, tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải xác định tư cách nhà đầu tư, bảo đảm người tham gia mua, giao dịch hoặc nhận chuyển nhượng trái phiếu thuộc đúng đối tượng theo quy định trước khi thành viên giao dịch nhập lệnh vào hệ thống. Quy định này không áp dụng trong trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại thành viên giao dịch để thực hiện giao dịch trái phiếu. Trường hợp đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại thành viên giao dịch, nhà đầu tư được sử dụng tài khoản này. Trước khi mua trái phiếu, nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân phải ký văn bản xác nhận theo quy định tại Nghị định số 200/2026/NĐ-CP.

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), gồm thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường. HNX có trách nhiệm công khai thông tin về các mã trái phiếu đăng ký giao dịch, tổng khối lượng và tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về công bố thông tin, trước đợt chào bán, doanh nghiệp phát hành phải cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua bằng văn bản giấy hoặc điện tử, đồng thời gửi nội dung công bố bằng văn bản điện tử cho HNX tối thiểu một ngày làm việc trước ngày dự kiến bắt đầu đợt chào bán.

Trong thời gian trái phiếu còn dư nợ, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin định kỳ 6 tháng và hằng năm về tình hình tài chính, thanh toán gốc, lãi trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và việc thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Thông tư cũng quy định cơ chế chia sẻ dữ liệu từ chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của HNX cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và UBND cấp tỉnh.

Thông tư số 138/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC.