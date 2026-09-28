Vì một Đà Nẵng tử tế

Từ “nụ cười công chức” đến trách nhiệm phụng sự

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, là 1 trong 5 người được vinh danh ở nhóm "Công chức phụng sự". Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ở nhóm “Công chức phụng sự”, 5 cá nhân được vinh danh gồm: bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Lệ; ông Dương Hồng Lĩnh, chuyên viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Chiên Đàn; ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở KH-CN.

Phát biểu tại lễ nhận giải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Lệ Nguyễn Hoài Nam nhớ lại hơn 10 năm trước, ông từng nhận giải “Nụ cười công chức” cũng do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức. Lần vinh danh này khiến ông càng ý thức rõ hơn trách nhiệm trong công việc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Lệ Nguyễn Hoài Nam trong Lễ tôn vinh và trao giải "Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế”

Hai giải thưởng cách nhau hơn một thập niên, một bên là “nụ cười”, một bên là “phụng sự”. Sự thay đổi trong cách gọi cho thấy sự đòi hỏi cao hơn, nụ cười phải đi cùng năng lực, trách nhiệm và kết quả công việc, ông Nguyễn Hoài Nam phát biểu.

Đo sự tử tế bằng việc làm hàng ngày

Ít ai đánh giá chính quyền bằng những văn bản chủ trương, người dân nhìn vào hồ sơ của mình được tiếp nhận thế nào, kiến nghị có người lắng nghe không, vướng mắc có được hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu hay phải đi lại nhiều lần.

15 cá nhân được trao giải thưởng "Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế" năm 2026 ở ba nhóm "Công chức phụng sự", "Doanh nhân trách nhiệm" và "Công dân văn minh". Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Những thay đổi tạo nên lòng tin đôi khi rất nhỏ, như: một thủ tục bớt một bước không cần thiết; một hồ sơ được trả đúng hẹn; một người dân được hướng dẫn đầy đủ từ lần đầu; một kiến nghị được theo dõi đến khi có câu trả lời. Với người thực hiện thủ tục, đó là những việc thường ngày nhưng với người dân, nhất là người cao tuổi, người lao động nghèo, người ở xa trung tâm, đó là sự bớt nhọc nhằn, bớt chờ đợi.

Chuyển đổi số hay cải cách hành chính cũng phải được đo bằng những kết quả ấy. Phần mềm có thể cảnh báo một hồ sơ sắp quá hạn; cơ sở dữ liệu có thể cung cấp thông tin nhanh hơn. Nhưng hồ sơ có được xử lý kịp thời, người dân có được giải thích rõ ràng hay không vẫn phụ thuộc vào trách nhiệm của người sử dụng công nghệ. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi làm cho công việc minh bạch hơn, thuận lợi hơn và gần dân hơn.

“Tử tế” trong công vụ vì vậy không phải là một khẩu hiệu. Đó là đúng hẹn, minh bạch, công tâm và tận trách. Là không để người dân phải dò hỏi quá nhiều lần; không đẩy phần khó về cấp khác; không xem những bức xúc nhỏ là chuyện không đáng lưu tâm.

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới", tinh thần ấy ở cấp cơ sở cần được thể hiện trong cách tổ chức công việc và cách làm việc với dân. Cán bộ phải được đánh giá qua sản phẩm cụ thể, chất lượng, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Nói cụ thể, “gần dân” là biết dân đang quan tâm điều gì; “sát dân” là lắng nghe, giải quyết và chịu trách nhiệm về điều đã nghe; “vì dân” là đặt lợi ích chính đáng của dân lên trước trong mỗi quyết định, mỗi việc làm.

Một “thành phố tử tế” được tạo nên từ những việc bình thường được thực hiện với trách nhiệm, sự tôn trọng và tận tâm.

Nhóm “Doanh nhân trách nhiệm” gồm: ông Nhan Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân; ông Cao Xuân Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Cao Xuân Dũng; bà Phạm Thị Kiều Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Tùng Lâm - ASIA; bà Huỳnh Thị Cúc, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thiên Minh; bà Lê Thị Bích Luyện, Giám đốc Công ty TNHH Triết Minh. Nhóm “Công dân văn minh” gồm: ông Đỗ Sỹ Nam, phường Thanh Khê; ông Nguyễn Bình Nam, Câu lạc bộ Bạn thương nhau; ông Nguyễn Hoàng Anh Hạo, xã Trà Liên; ông Phan Thanh Trinh, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng; ông Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia nghiên cứu khí hậu, phòng ngừa thiên tai.