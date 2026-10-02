Nơi bình yên để trở về

Các em nhỏ ở Nhà tạm lánh Tâm An.

Những ngày đầu, công việc của chị Nguyễn Thị Vân, Trưởng nhóm Bảo vệ sự sống Thái Nguyên và những người bạn trẻ không phải chăm sóc một đứa trẻ hay giúp một gia đình vượt qua biến cố. Việc họ làm đơn giản nhưng ám ảnh: tìm một nơi an nghỉ cho những thai nhi bị bỏ lại tại các cơ sở y tế.

Trong quá trình chôn cất những thai nhi, các thành viên suy nghĩ, nếu chỉ đến khi một đứa trẻ bị bỏ lại mới tìm cách chăm lo thì đã quá muộn. Từ suy nghĩ đó, công việc của Nhóm thay đổi.

Không chỉ tiếp nhận, mai táng những thai nhi bị bỏ lại, các thành viên bắt đầu tìm đến những phụ nữ đang mang thai, cố gắng giúp họ có thêm một lựa chọn trước khi đưa ra quyết định.

Sau 14 năm, từ một nhóm nhỏ, Nhóm Bảo vệ sự sống Thái Nguyên nay có gần 50 thành viên. Hàng nghìn thai nhi đã được đưa về an táng tại Thái Nguyên và một số địa phương lân cận. Nhưng phía sau những con số ấy là sự thay đổi trong cách Nhóm tiếp cận mỗi hoàn cảnh: muốn giữ một sự sống, trước hết phải có người ở bên một người mẹ đang tuyệt vọng.

Mái ấm tạm lánh Tâm An ra đời từ những câu chuyện như thế. Tại đây, những phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở tạm thời, được chăm lo những nhu cầu thiết yếu, theo dõi thai kỳ, kết nối với cơ sở y tế và hỗ trợ một phần chi phí sinh nở.

Với những trường hợp cần thiết, Nhóm còn hỗ trợ giấy tờ, tư vấn tâm lý, pháp lý, hướng nghiệp và sinh kế.

Mái ấm tạm lánh Tâm An nhận được sự chung tay hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể và nhà hảo tâm.

Không phải ai tìm đến Tâm An cũng có câu chuyện giống nhau. Nhưng họ có chung một điểm là vào thời điểm ấy, họ cần một nơi để không phải tự mình đối diện với tất cả khó khăn.

Chị Nguyễn Thị N., thường trú tại TP. Hồ Chí Minh, là một ví dụ. Chị tìm đến mái ấm Tâm An khi thai đã hơn 8 tháng. Gia đình không đồng thuận, trong tay không có tiền, lại một mình nơi đất khách, chị không biết sẽ đi đâu khi ngày sinh cận kề. Qua mạng xã hội, chị tìm được Tâm An.

Chị Nguyễn Thị N. chia sẻ: Tình mẫu tử không cho phép tôi bỏ đi đứa con của mình. Được mọi người giới thiệu, tôi đã tìm về đây và rất yên tâm khi có nơi ăn, ở, được chăm lo những nhu cầu thiết yếu và hỗ trợ chuẩn bị cho ngày sinh.

Với Nhóm, ý nghĩa của mái ấm không phải là thay một người mẹ quyết định cuộc đời mình, mà giúp họ có đủ điểm tựa để đưa ra lựa chọn trong lúc khó khăn nhất.

Đến nay, 208 trẻ đã được gia đình nội, ngoại đón nhận và trực tiếp nuôi dưỡng; 109 phụ nữ được hỗ trợ sinh con an toàn; 58 bệnh nhân khó khăn được hỗ trợ chi phí điều trị tại Thái Nguyên và nhiều tỉnh, thành.

Trải qua 14 năm, hành trình của Nhóm cũng mở rộng đến nhiều phận đời ở nhiều địa phương, từ trẻ mắc bệnh nặng, người gặp tai nạn đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những việc làm nhân ái ấy, khi đến đúng lúc, đã góp phần giúp một người mẹ có thêm điểm tựa, giữ một sự sống ở lại và mở cho một đứa trẻ con đường trở về với gia đình.