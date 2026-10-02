[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 3/10/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn có nắng

Đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ phổ biến ít mưa, chỉ có mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu về chiều tối và đêm. Sang ngày mai, trời có nắng trên diện rộng, cục bộ một số nơi có thể xảy ra nắng nóng.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai, mưa giảm, trời chuyển nắng nhiều hơn và cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Lùi xuống phía Nam, từ Quảng Trị đến Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, đêm nay cũng có mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm. Đến ngày mai, nắng trở lại trên phần lớn khu vực; riêng từ Quảng Trị đến Huế, cục bộ vẫn có khả năng xảy ra nắng nóng.

Trong khi đó, tại Cao nguyên Trung Bộ, đêm nay có mưa rào và dông ở một vài nơi. Sang ngày mai, mưa dông vẫn tiếp tục xuất hiện cục bộ. Còn tại Nam Bộ, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiễu động từ phía Đông, đêm nay phổ biến có mưa vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Sang ngày mai, ban ngày trời có nắng, nhưng về chiều và tối mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.