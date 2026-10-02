Kỳ tích ca sinh tam thai khác ngày đầu tiên ở Việt Nam

Sáng 2/10, 3 em bé sơ sinh-con của chị Phạm Hồng Nhung (Hải Phòng) quay trở lại Bệnh viện Đại học Phenikaa sau nửa tháng được xuất viện. Ba em bé vượt qua 90 ngày chăm sóc và nuôi dưỡng đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh cực kỳ non tháng.

Từ cân nặng chưa tới 1kg với rất nhiều nguy cơ về mắt, hô hấp, não,… sau 3 tháng, mỗi bé đã phát triển được gần 4kg, với các chức năng hoàn toàn bình thường.

Niềm vui của gia đình và các bác sĩ khi 3 em bé được xuất viện về gia đình. ﻿

Chia sẻ về điều kỳ diệu này, chị Phạm Hồng Nhung cho biết, do bị buồng trứng đa nang, vợ chồng chị phải thụ tinh trong ống nghiệm và sau đó chị mang song thai. Đến tuần thứ 7 chị dọa sảy nên chị phải vào viện, khi siêu âm chị bất ngờ được bác sĩ thông báo mang tam thai với 3 buồng ối, 2 bánh rau.

Chị chưa kịp vui mừng thì hơn 1 tuần sau, vợ chồng chị phải đối mặt với hành trình dài của những biến chứng nguy hiểm ở người mang tam thai.

Khi thai được 27 tuần, tử cung của chị Nhung quá to, dẫn đến xuất hiện các cơn co liên tục phải nhập viện. Sau 5 ngày theo dõi sát sao, chị Nhung bị vỡ ối thai riêng bánh rau.

TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Trung tâm Y học bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa, chia sẻ: “Để tránh sinh cực non cả 3 bé cùng lúc, chúng tôi đã hội chẩn và bài toán lúc này không còn là “có sinh hay không” mà câu hỏi khó hơn “liệu cuộc sinh của hai em còn lại có thể trì hoãn hay không?”.

TS.BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ về 36 giờ tạo ra kỳ tích cho ca tam thai.

Thông thường, khi một thai nhi chào đời, tử cung sẽ tiếp tục co bóp để đẩy thai còn lại ra ngoài. Trước ranh giới ấy, các bác sĩ đã đưa ra một quyết định táo bạo và cân não nhất trong sản khoa hiện đại: Thực hiện kỹ thuật sinh trì hoãn – cố gắng tiếp tục giữ 2 thai nhi còn lại trong tử cung người mẹ.

“Sinh trì hoãn là điều chưa từng có sách giáo khoa nào hướng dẫn và đội ngũ bác sĩ sản khoa có vài chục năm kinh nghiệm của chúng tôi chưa ai nghe về ca tương tự này. Bằng kinh nghiệm của cả ê-kíp, chúng tôi triển khai kỹ thuật với quyết tâm từng giây không được sai sót”, TS.BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ.

Giải thích thêm, BS Sim cho biết, đối với trẻ cực non tháng, thêm thời gian trong tử cung là điều vô cùng có giá trị để các cơ quan quan trọng của thai tiếp tục hoàn thiện, cũng như các liệu pháp bảo vệ phổi, bảo vệ thần kinh mà bác sĩ đã áp dụng trước đó có thời gian quý giá phát huy tác dụng.

Sáng 11/6, bé trai đầu tiên chào đời an toàn bằng phương pháp sinh thường, nặng 900g. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục giảm co và theo dõi sát để cố gắng giữ hai bé còn lại trong bụng mẹ.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Sim, việc cố gắng kéo dài thai kỳ đồng nghĩa với đối diện nhiều nguy cơ cho cả người mẹ và hai thai, đặc biệt là trước nguy cơ nhiễm trùng, suy thai hay chuyển dạ tiến triển luôn rình rập.

Sau 36 giờ giữ thai thành công trong bụng mẹ, đêm tiếp theo 2 bọc ối còn lại bị vỡ, ngôi thai không thuận. Các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp và 4 ê-kíp phối hợp đồng thời mổ lấy thai ngay trong đêm.

Ca mổ diễn ra thành công trọn vẹn, 2 bé trai còn lại chào đời an toàn với cân nặng 950g và 1.000g.

Chị Phạm Hồng Nhung và gia đình có những chia sẻ xúc động tại buổi gặp sáng 2/10.

Cả 3 em bé sinh cực non đều có biểu hiện suy hô hấp, được chuyển đến Khoa Sơ sinh để thở máy và theo dõi trong môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt về dinh dưỡng, độ ấm, tiếng ồn và ánh sáng như còn đang trong tử cung của mẹ.

Sau 2 tháng, cả 3 bé đã cai thở máy và tự thở hoàn toàn. Ngày 14/9, 3 bé được xuất viện sau 3 tháng điều trị và chăm sóc đặc biệt, với cân nặng từ 3,57kg đến 3,70kg. Điều khiến gia đình và các y bác sĩ hạnh phúc đó chính là các cháu bú tốt, phản xạ sơ sinh tốt và vận động bình thường.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ sáng 2/10, các bác sĩ đánh giá cao sự kiên cường của người mẹ và sự đồng hành của gia đình trong ca sinh đặc biệt này. Vợ chồng chị Nhung xúc động nghẹn ngào cảm ơn các bác sĩ trong hành trình gian nan kéo dài hơn 200 ngày, mang đến hạnh phúc với 3 em bé lớn lên từng ngày.

Đây là điều mà tiến bộ của y học bào thai và hệ thống y khoa đem lại, mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình họ.