Thống nhất cơ chế phối hợp trong triển khai Nghị quyết 57

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 57 Trung ương (Ban Chỉ đạo) chủ trì buổi làm việc giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Cơ quan Thường trực) với các cơ quan đầu mối của các Tổ công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi, thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Buổi làm việc nhằm thống nhất trách nhiệm, cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo giữa Cơ quan Thường trực, Tổ giúp việc và các Tổ công tác, phục vụ công tác tham mưu Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, sau khi Ban Chỉ đạo được kiện toàn, 4 Tổ công tác đã được thành lập theo từng lĩnh vực. Qua đó, bước đầu hình thành cơ chế: Cơ quan Thường trực điều phối chung; các Tổ công tác tham mưu chuyên sâu; Tổ giúp việc theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, góp phần phân định rõ hơn trách nhiệm trong tham mưu Ban Chỉ đạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo với các cơ quan đầu mối của các Tổ công tác.

Về hoạt động, Tổ chuyển đổi số, dữ liệu, dịch vụ công, cải cách hành chính, Đề án 06 duy trì hoạt động thường xuyên, tập trung xử lý các vấn đề về cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính, dịch vụ công. Hằng tháng, tổ ban hành báo cáo tổng hợp, xác định những tồn tại, trách nhiệm và nhiệm vụ của tháng tiếp theo.

Tổ an ninh mạng đã ban hành kế hoạch công tác quý IV/2026, hướng dẫn kiện toàn tổ chức tại địa phương; tập trung vào các nhiệm vụ về thể chế, giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố và bảo đảm an ninh mạng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tổ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ chiến lược và Tổ tài chính, đầu tư, nguồn lực đã triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Tuy nhiên, các cơ quan đầu mối cần tiếp tục nâng cao tính chủ động, chuẩn hóa hoạt động và sản phẩm tham mưu.

Trong công tác phối hợp, cung cấp thông tin, Cơ quan Thường trực đã chủ động theo dõi, tổng hợp, chuẩn bị các nội dung phục vụ Ban Chỉ đạo. Đồng thời, 5 đề cương báo cáo và bộ chỉ số theo dõi nhiệm vụ 57 đang được hoàn thiện theo hướng chuyển từ báo cáo tiến độ sang đánh giá bằng sản phẩm.

Ngày 1/10, Văn phòng Thường trực 57 đã làm việc với đầu mối Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cùng các đơn vị liên quan, rà soát cụ thể 5 dự thảo đề cương, bộ chỉ số. Các bên thống nhất đề xuất trách nhiệm của đầu mối các tổ, nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính trong chủ động tổng hợp hoạt động, cung cấp thông tin định kỳ cho Cơ quan Thường trực, phục vụ công tác tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long điều hành phần thảo luận.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đề xuất sớm thiết lập “kỷ luật vận hành” giữa Cơ quan Thường trực, Tổ giúp việc và các Tổ công tác. Trọng tâm là rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ chế vận hành của từng Tổ theo Quyết định số 15-QĐ/BCĐTW; đồng thời nâng cao vai trò, tính chủ động của các cơ quan đầu mối.

Cùng với đó, các đại biểu đề nghị thống nhất chế độ thông tin, báo cáo giữa đầu mối các Tổ với Cơ quan Thường trực; thời điểm chốt số liệu, đề cương; quy trình xử lý các nhiệm vụ liên ngành. Việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá cũng cần được thống nhất, tạo thước đo chung trong theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết 57.

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo với các cơ quan đầu mối của các Tổ công tác trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan tham mưu phát huy tinh thần trách nhiệm; trên cơ sở đó, báo cáo Tổ trưởng để xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng nhiệm vụ.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu thống nhất chế độ thông tin, báo cáo; các bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo định kỳ hằng tháng về Tổ công tác, bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời.

Đối với đề cương báo cáo, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu tập trung nghiên cứu, biên tập theo hướng ngắn gọn, cụ thể, làm rõ luồng đi của từng nhiệm vụ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Tổ công tác cần tiếp tục cụ thể hóa, triển khai và tổ chức các hoạt động, bảo đảm hiệu quả.