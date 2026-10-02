Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội
Chiều 2-10, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị chào mừng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (1-10) năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.
Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Phạm Văn Trinh cùng lãnh đạo các sở, ngành, viện/trường, đơn vị liên quan và đại diện nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý, viện/trường đại học, các doanh nghiệp công nghệ lớn đã mang đến những góc nhìn đa chiều thông qua chuỗi tham luận các vấn đề về kinh nghiệm thực tiễn về cơ chế kết nối nguồn lực, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và phát huy vai trò hạt nhân của các trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn. Đồng thời, giới thiệu các giải pháp công nghệ kết nối chính quyền - doanh nghiệp - người dân, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực logistics, các nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Võ Hoàng Khai nhấn mạnh: Hội nghị không chỉ là dịp để chúng ta khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, mà còn mở ra một không gian kết nối mới giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng sáng tạo.
Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và toàn thể cộng đồng tiếp tục đồng hành cùng ngành khoa học và công nghệ. Mỗi sáng kiến, mỗi giải pháp, mỗi ứng dụng công nghệ hiệu quả đều có thể góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho xã hội.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-nghi-quyet-57/202610/doi-moi-sang-tao-dong-luc-phat-trien-cua-toan-xa-hoi-3542f69/