Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Phạm Văn Trinh cùng lãnh đạo các sở, ngành, viện/trường, đơn vị liên quan và đại diện nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai Võ Hoàng Khai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý, viện/trường đại học, các doanh nghiệp công nghệ lớn đã mang đến những góc nhìn đa chiều thông qua chuỗi tham luận các vấn đề về kinh nghiệm thực tiễn về cơ chế kết nối nguồn lực, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và phát huy vai trò hạt nhân của các trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn. Đồng thời, giới thiệu các giải pháp công nghệ kết nối chính quyền - doanh nghiệp - người dân, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực logistics, các nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo…

Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) Đặng Thị Luận chia sẻ tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Phó Giám đốc Viettel Đồng Nai Đặng Văn Nhiên trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Võ Hoàng Khai nhấn mạnh: Hội nghị không chỉ là dịp để chúng ta khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, mà còn mở ra một không gian kết nối mới giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng sáng tạo.

Đại diện địa phương chia sẻ ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và toàn thể cộng đồng tiếp tục đồng hành cùng ngành khoa học và công nghệ. Mỗi sáng kiến, mỗi giải pháp, mỗi ứng dụng công nghệ hiệu quả đều có thể góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho xã hội.