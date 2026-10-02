Diện mạo tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng sắp khai thác ở Thanh Hóa

Dự án tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hoá (thuộc tỉnh Thanh Hóa) đến nay đã hoàn thiện xong phần xây lắp, thông xe kỹ thuật, kết nối với tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình.

Theo hồ sơ thiết kế, tuyến đường dài 23,723km, quy chuẩn đường giao thông đạt quy mô cấp III đồng bằng. Chiều rộng nền đường 12m, chiều rộng mặt đường và lề gia cố 11m, điểm đầu dự án tại xã Tân Tiến nối tiếp với điểm cuối của tuyến đường ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình; điểm cuối tại nối tiếp với tuyến đường ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn.

Trên toàn tuyến có bốn cầu, trong đó gồm ba cầu lớn qua sông Lèn, sông Lạch Trường, kênh De và một cầu trung qua kênh Hói Đào.

Cầu Lạch Trường thuộc gói thầu xây lắp số 6 có chiều dài 1.321m là cây cầu vượt cạn, vượt sông dài nhất tại Thanh Hóa do địa phương xây dựng. Cầu gồm 30 nhịp, dầm Super T và đúc hẫng. Trong đó, 1 liên dầm hộp 3 nhịp liên tục và 27 nhịp dẫn Super T bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Toàn tuyến có tổng cộng 8 nút giao với các đường tỉnh, đường vào khu công nghiệp, đường liên xã. Các nút giao được thiết kế giao bằng, bán kính nhánh rẽ tối thiểu theo tiêu chuẩn cấp đường, bố trí làn chờ rẽ ≥2,5m; tổ chức giao thông bằng biển báo, sơn kẻ đường và gờ giảm tốc trên nhánh.

Ông Phạm Văn Lực, Phó trưởng phòng phòng điều hành dự án 3 (Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa) cho biết, đến nay dự án đã thi công xây dựng hoàn thành phần xây lắp với giá trị khoảng 1.410 tỷ đồng, đang trong giai đoạn hoàn thiện và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện nay đối với đoạn tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình, nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như cắm cọc tiêu, sơn phản quang, kẻ vạch đường...

Theo ông Phạm Văn Lực, hiện nay dự án đang được thẩm tra an toàn giao thông và sau đó sẽ có kết quả gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét. Dự kiến trong tháng 11/2026, dự án sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng.

Dự án hoàn thành sẽ hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực, hình thành trục đường giao thông chính ven biển. Đồng thời, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông và phù hợp các quy hoạch khác trong vùng, khu vực; kết hợp với hệ thống đê biển và hệ thống đường phòng thủ ven biển, tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu...