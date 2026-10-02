22 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó không khí lạnh

Chiều 2/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Văn bản số 55/BCĐ-BNNMT, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế.

Từ ngày 4/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Không khí lạnh gây mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét,sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Không khí lạnh kèm mưa lớn, dông mạnh từ 4/10

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết và diễn biến của đợt không khí lạnh, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương cần thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh, đồng thời sẵn sàng lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

22 tỉnh, thành phố được xác định cần chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên biển từ gần sáng 5/10

Theo dự báo, từ gần sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các địa phương cũng cần duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời những tình huống xấu có thể xảy ra; tăng cường thông tin, tuyên truyền kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên cập nhật tình hình, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi thời tiết diễn biến phức tạp.