Đang ngồi trước cổng bến xe, người đàn ông bị ô tô bán tải tông trúng tử vong

Nguồn: VDA

Ngày 2/10, một lãnh đạo phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, xe ô tô bán tải mang BKS: 49A-801.XX do một người đàn ông điều khiển lưu thông qua khu vực Bến xe khách Gia Nghĩa.

Khi đến trước cổng bến xe, ô tô bất ngờ tông trúng một người đàn ông đang ngồi tại đây.

Sau khi bị xe tông trúng, người đàn ông vẫn gượng ngồi dậy. Ngay sau khi phát hiện sự việc, tài xế và người dân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.