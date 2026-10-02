Dự kiến tăng thời hạn sử dụng giấy chuyển viện lên 20 ngày

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại cơ sở y tế. Ảnh: Duy Nguyễn.

Đề xuất đang được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Đề xuất đưa ra sau quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 01/2025/TT-BYT tại các địa phương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội, cho thấy một số quy định trong Thông tư còn có cách hiểu khác nhau, một số quy định chưa bao quát đầy đủ các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

TĂNG THỜI HẠN SỬ DỤNG PHIẾU HẸN KHÁM LẠI

Một số nội dung cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện phải kể đến như việc sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phiếu hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID hoặc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, hoặc văn bản điện tử có ký số hợp pháp, hoặc hiển thị trên các ứng dụng di động quản lý sức khỏe điện tử dành cho người bệnh và người nhà người bệnh theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

Dự thảo Thông tư đề xuất tăng thời hạn sử dụng của phiếu hẹn khám lại lên 3 ngày. Theo đó, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu hẹn khám lại, người bệnh có trách nhiệm đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện khám lại.

Theo quy định hiện hành, người bệnh có trách nhiệm đến cơ sở khám chữa bệnh đúng thời gian ghi trên phiếu hẹn khám lại. Trường hợp người bệnh không thể đến đúng thời gian hẹn thì cần liên hệ với bác sĩ điều trị hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để đặt lịch hẹn khác phù hợp.

Đề xuất nhằm khắc phục những bất cập được Bộ Y tế ghi nhận trong thời gian qua. Chẳng hạn, việc sử dụng phiếu hẹn bản giấy có nguy cơ thất lạc; phiếu hẹn khám lại điện tử và điều chỉnh lịch hẹn chưa được liên thông, đồng bộ giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Một số trường hợp người bệnh không đến khám đúng thời gian hẹn trong trường hợp khách quan, bất khả kháng, gây khó khăn trong thực hiện và thanh toán bảo hiểm y tế…

Qua tổng hợp, Bộ Y tế cho biết các đơn vị đề nghị tiếp tục quy định rõ các trường hợp hẹn khám lại theo yêu cầu chuyên môn của cơ sở đã điều trị được xác định là khám bệnh, chữa bệnh đúng trình tự, thủ tục để được hưởng 100% mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định.

Bao gồm: theo dõi sau xuất viện, sau phẫu thuật, sau cấp cứu; đánh giá kết quả điều trị; kiểm tra kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; theo dõi bệnh mạn tính định kỳ theo chỉ định chuyên môn.

Đồng thời thống nhất mẫu, dữ liệu và giá trị pháp lý của phiếu hẹn khám lại điện tử; nghiên cứu chức năng tự động nhắc lịch và hỗ trợ người đại diện, người thân tra cứu phiếu hẹn của trẻ em, người cao tuổi hoặc người phụ thuộc trên ứng dụng điện tử.

LIÊN THÔNG DỮ LIỆU VÀO VNeID

Cùng với tăng thời hạn sử dụng phiếu hẹn khám lại, dự thảo Thông tư còn đề xuất tăng thời hạn sử dụng của phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 10 ngày lên 20 ngày kể từ ngày ký.

Bộ Y tế cũng cho biết hiện hầu hết cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai bệnh án điện tử. Tuy nhiên, việc liên thông dữ liệu giữa các cơ sở và tích hợp trên VNeID chưa đồng bộ, nhiều cơ sở vẫn sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh bản giấy.

Việc chia sẻ hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các thông tin chuyên môn giữa các cơ sở còn hạn chế, dẫn đến một số trường hợp phải thực hiện lại các xét nghiệm, hoặc bổ sung thông tin khi tiếp nhận người bệnh.

Trước thực tế đó, tại dự thảo Thông tư lần này, Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung việc sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phiếu hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID hoặc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, hoặc văn bản điện tử có ký số hợp pháp gửi trực tiếp qua trục liên thông văn bản điện tử, hoặc in bản giấy có mã QR tra cứu được phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phiếu hẹn khám lại. Qua đó, không làm gián đoạn quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của người bệnh.

Đồng thời, bổ sung trường hợp cơ sở khám chữa bệnh sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phiếu hẹn khám lại được hiển thị trên các ứng dụng di động quản lý sức khỏe điện tử dành cho người bệnh và người nhà người bệnh theo quy định Luật Giao dịch điện tử, thì có giá trị tương đương bản giấy.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng bổ sung sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tình trạng chuyển cơ sở khám chữa bệnh, nhất là đối với các cơ sở thường xuyên phải chuyển người bệnh do vượt quá khả năng chuyên môn.

Một nội dung quan trọng khác là dự thảo Thông tư còn bổ sung trường hợp cơ sở khám chữa bệnh có thêm các cơ sở tại địa bàn tỉnh, thành phố khác, có cùng cấp chuyên môn kỹ thuật, thì người lao động của cơ sở khám chữa bệnh đó trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, mà đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một cơ sở bất kỳ, thì được quyền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại tất cả các cơ sở còn lại.

Cùng với đó, bổ sung danh mục một số bệnh y học cổ truyền được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng quy định tại Phụ lục Thông tư này.