Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người là cuộc chiến không ngừng nghỉ

Lãnh đạo thành phố và đại biểu dự tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Tư lệnh và trực tuyến đến điểm cầu 30 địa phương có biên giới trong cả nước.

Tại điểm cầu thành phố Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Minh Hợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các xã biên giới trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Kế hoạch 5667/KH-BĐBP ngày 25-9-2026 của Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới (KVBG) phấn đấu đến năm 2030 có 50% số xã, phường, đặc khu thuộc các tỉnh, thành có biên giới không có ma túy... Đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Tham luận tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi cho biết: Thành phố Đồng Nai có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Thành phố có tuyến biên giới dài 258,939km, trong đó chỉ có 27,776km biên giới đất liền, còn lại biên giới sông, suối. Trên tuyến biên giới có tổng cộng 381 mốc quốc giới, trong đó có 28 mốc chính, còn lại mốc phụ; có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ, 1 lối mở biên giới. KVBG thành phố có 8 xã, tiếp giáp với 7 xã ngoại biên, thuộc 4 huyện của 3 tỉnh Mundulkiri, Kratie và Tbuong Khmum, Vương quốc Campuchia.

Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người, Thành ủy, UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến tháng 9-2026, thành phố Đồng Nai có 35/95 đơn vị cấp xã được công nhận không có ma túy; trong đó có 6/8 xã biên giới là xã không có ma túy; tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, mua bán người trên địa bàn được kiểm soát và kéo giảm.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà

“Riêng lực lượng BĐBP thành phố Đồng Nai từ đầu năm 2026 đến nay đã đấu tranh thành công 2 chuyên án, 1 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ 3 vụ với 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; đặc biệt ngày 19-8-2026 BĐBP đã đấu tranh thành công Chuyên án ĐNa826, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 19,1kg ma túy các loại... Đây là tiền đề vững chắc hướng tới mục tiêu đến năm 2030, địa bàn Đồng Nai có 50% đơn vị cấp xã không có ma túy theo các kế hoạch của UBND thành phố Đồng Nai” - đồng chí Nguyễn Minh Hợi nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, ngành, đặc biệt là BĐBP các tỉnh, thành phố. Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Tình hình hoạt động mua bán người cũng như tội phạm ma túy trong những năm gần đây diễn biến ngày càng gia tăng phức tạp. Quy mô, tính chất, hình thức hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn... nên đòi hỏi cần có sự chung tay, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành cùng vào cuộc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cho rằng: Để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP về xây dựng 553 xã biên giới không ma túy, các đơn vị BĐBP tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP đến toàn dân; huy động sức mạnh tổng hợp vào thực hiện nhiệm vụ này.

Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục vào cuộc, đồng hành với BĐBP trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người; tuyên truyền sâu rộng về phương thức, thủ đoạn, ý đồ hoạt động của các loại đối tượng, cũng như nguy cơ, tác hại gây ra cho xã hội. Qua đó, giúp quần chúng nhân dân nhận biết, không bị mắc bẫy, đồng thời tích cực tham gia vào hệ thống tố giác tội phạm, cùng BĐBP và các lực lượng chức năng trong đấu tranh hiệu quả tội phạm ma túy, mua, bán người.

Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định: Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy và mua bán người nói riêng là cuộc chiến không ngừng nghỉ, thực hiện liên tục theo phương châm “Không ngừng nghỉ - Có đích đến nhưng không có điểm kết thúc”; quyết tâm hoàn thành trước kế hoạch, xóa hoàn toàn ma túy, tội phạm mua bán người ở 553 xã biên giới vào năm 2029 để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống BĐBP.

Dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chuyên án A3-626p.