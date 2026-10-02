Chính phủ chốt phương án nghỉ Tết Đinh Mùi 2027 trong 7 ngày, Quốc khánh nghỉ 4 ngày

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11/2026. Ảnh: VGP.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 trong 7 ngày, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 trong 4 ngày liên tục và nghỉ một ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11/2026.

Đối với dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ năm, ngày 2/9/2027 đến hết chủ nhật, ngày 5/9/2027. Trong đó, có hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và hai ngày nghỉ hằng tuần.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo phương án nghỉ đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp bộ phận ứng trực, tổ chức làm việc hợp lý nhằm bảo đảm giải quyết công việc liên tục, phục vụ Nhân dân trong thời gian nghỉ lễ, Tết.

Đồng thời, các bộ, cơ quan và địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân duy trì ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường và cân đối cung - cầu lao động trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết.