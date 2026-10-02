Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn cho 188 dự án ngoài ngân sách

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng chủ trì phiên họp

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự phiên họp

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tỉnh nghe báo cáo, cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động trong 9 tháng và quý III/2026; nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026; kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 5 đến nay và một số nội dung quan trọng khác.

Trong 9 tháng năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự phiên họp

Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tế, cụ thể, kịp thời; chú trọng mở rộng công tác phòng, chống tiêu cực, lãng phí. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng có nhiều nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Trong 9 tháng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Công tác rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, gặp khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy được tập trung thực hiện. Đến nay, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 188/365 dự án ngoài ngân sách; 177 dự án đang tiếp tục được xử lý.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên họp

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các cấp, ngành tập trung cao độ, thực hiện theo phương châm “6 rõ”, nhất là trong xử lý các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung hoàn thành nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2026; triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Các cấp ủy cơ quan tiến hành tố tụng tập trung lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân.