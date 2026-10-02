Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội, mức chuẩn trợ giúp xã hội được xác định là 540.000 đồng/tháng. Đây là cơ sở để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác.

Việc xác định mức trợ cấp được thực hiện trên cơ sở lấy mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng đối với từng nhóm đối tượng. Vì vậy, khi mức chuẩn được điều chỉnh, mức trợ cấp của các nhóm thuộc diện hưởng chính sách cũng được xác định theo mức chuẩn mới.

Đối với trẻ em dưới 16 tuổi thuộc các trường hợp được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, trẻ dưới 4 tuổi được hưởng trợ cấp theo hệ số 2,5 (tương ứng 1,35 triệu đồng/tháng). Trẻ từ đủ 4 tuổi trở lên áp dụng hệ số 1,5 (tương ứng 810.000 đồng/tháng).

Chính sách cũng áp dụng đối với trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo. Trẻ dưới 4 tuổi được hưởng theo hệ số 2,5 (tương đương 1,35 triệu đồng/tháng); trẻ từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi áp dụng hệ số 2 (tương đương 1,08 triệu đồng/tháng).

Mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng lên 540.000 đồng, nhiều khoản trợ cấp được điều chỉnh (Ảnh: Hà Hằng).

Trường hợp người đơn thân nghèo nuôi con đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng nhưng người con đã đủ 16 tuổi và tiếp tục học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng trợ cấp cho đến khi người con kết thúc học, nếu quá trình học liên tục theo quy định.

Với người cao tuổi, chính sách trợ giúp xã hội được xác định theo từng nhóm và độ tuổi. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được hưởng theo hệ số 1,5 nếu từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi và hệ số 2 nếu từ đủ 75 tuổi trở lên.

Trường hợp người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng được hưởng theo hệ số 3.

Ngoài các nhóm trên, đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng còn gồm người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng; trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo không có tiền lương, tiền công, lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Nghị định cũng quy định địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội bảo đảm có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn chung.

Đồng thời, địa phương có thể quyết định bổ sung các đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định để hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Bên cạnh trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, Nghị định 335/2026/NĐ-CP còn quy định về nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng, trợ giúp khẩn cấp và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Theo quy định, hộ phải di dời khẩn cấp nhà ở là hộ gia đình phải di dời do nguy cơ sạt lở đất, lũ, lụt, thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nghị định cũng xác định hậu quả nghiêm trọng do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc sự kiện bất khả kháng khác là trường hợp có người chết hoặc bị thương nặng.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.