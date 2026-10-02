Thành lập thí điểm Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi địa phương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn trung tâm tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng công bố quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh; chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Hầu Minh Lợi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh.

Đảng ủy HĐND tỉnh tiếp nhận 4 chi bộ trực thuộc với 72 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chuyển giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trao Quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, việc thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy vai trò lãnh đạo đối với hoạt động của HĐND tỉnh và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy HĐND tỉnh tập trung lãnh đạo việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh; phát huy vai trò định hướng, lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hoạt động của HĐND theo quy định. Cùng với đó, chú trọng lãnh đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong cơ quan không ngừng nâng cao chất lượng công việc, nhất là đối với những vấn đề khó, vấn đề mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và đổi mới phương thức hoạt động.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc đánh giá cán bộ phải dựa trên kết quả thực tế, sản phẩm công việc; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của từng tổ chức đảng và đảng viên. Đảng ủy cần xây dựng quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo đồng bộ, gắn xây dựng tổ chức đảng với nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, chất lượng phục vụ nhân dân và kịp thời phản ánh, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Hầu A Lềnh yêu cầu ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ HĐND tỉnh cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể; từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần thực chất, hiệu quả, gần dân, sát dân, đóng góp thiết thực cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh khẳng định, việc thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy là nhiệm vụ mới, có ý nghĩa quan trọng, đặt ra yêu cầu cao đối với Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn cho biết, Đảng ủy HĐND tỉnh nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng bộ tỉnh và cử tri; nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nhiệm vụ, định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

Trước mắt, Đảng ủy HĐND tỉnh sẽ khẩn trương ban hành quy chế làm việc, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung trao quyết định và tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh việc tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng ủy HĐND tỉnh với các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Thường trực, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cơ quan, đơn vị để Đảng bộ HĐND tỉnh nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.