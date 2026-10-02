TP Hồ Chí Minh chỉ đạo ứng phó với thiên tai trong mùa mưa, bão

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo đỉnh triều cao nhất năm 2026 tại trạm Phú An có thể đạt 1,70-1,75m, xuất hiện trong khoảng từ ngày 27 đến 29/10, vượt báo động III từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều dự báo ở mức 1,82-1,87m, vượt báo động III từ 0,22-0,27m.

Cùng với nguy cơ triều cường, dự báo thời tiết trong những ngày đầu tháng 10/2026 cho thấy mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất, làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ngập tại những khu vực tiêu thoát nước kém, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại khu vực ven sông, vùng trũng thấp.

Trước những nguy cơ trên, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND phường, xã, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; đồng thời sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai đã được thành phố ban hành.

Đáng chú ý, chính quyền cơ sở được yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Các địa phương phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân sơ tán, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngập nặng sau cơn mưa tối 1/10/2026.

Yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu rà soát những khu vực xung yếu, nhất là nơi từng xảy ra mưa lớn, ngập sâu để triển khai giải pháp khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước. Đối với những khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm đã được thành phố công bố, chính quyền địa phương phải chủ động kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đối với hệ thống hạ tầng, Sở Xây dựng cùng các đơn vị quản lý thủy lợi, thoát nước và giao thông được giao rà soát phương án bảo đảm an toàn các công trình ngầm, công trình hầm, hồ chứa, đê điều và các công trình đang thi công. Các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm phải được vận hành hiệu quả; đồng thời bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính và chống ngập tại đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

Tăng cường rà soát, chặt tỉa cây xanh để hạn chế nguy cơ gãy, đổ khi xảy ra mưa lớn, dông lốc. Các sự cố cây xanh phải được xử lý nhanh nhằm hạn chế ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống người dân.

Đặc biệt, Công an Thành phố được giao chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bố trí máy bơm nước di động để kịp thời xử lý các điểm ngập do mưa lớn, triều cường. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Thanh niên xung phong tổ chức điều tiết giao thông tại những khu vực bị ngập, ảnh hưởng bởi mưa lớn và triều cường.

Giao Tổng công ty Điện lực Thành phố nhanh chóng xử lý các sự cố đường dây do dông, lốc, mưa lớn gây ra. Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư công trình giao thông, hạ tầng đô thị và thủy lợi phải sẵn sàng phương án ứng phó, đồng thời chịu trách nhiệm về các sự cố vận hành, thi công thuộc phạm vi dự án quản lý.

Đối với các hồ chứa, thành phố yêu cầu các đơn vị quản lý chủ động vận hành, điều tiết nhằm đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho khu vực hạ du, tránh để triều cường, mưa lớn kết hợp với xả lũ tạo thành tình huống bất lợi. Việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ xả lũ cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc.