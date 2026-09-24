Nike 'trả đũa' Mbappé

Mbappé rời Nike sau hai thập kỷ gắn bó, lựa chọn đối tác đồng hành mới. Ảnh: Manu Fernandez.

Kylian Mbappé trở thành tâm điểm chú ý trong trận derby Madrid giữa Atlético và Real Madrid hôm 20/9 khi bước ra sân với một đôi giày Nike Mercurial gần như không có dấu hiệu nhận diện thương hiệu. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi tiền đạo người Pháp chấm dứt quan hệ hợp tác kéo dài 20 năm với Nike để trở thành đại sứ toàn cầu và đối tác sở hữu cổ phần của thương hiệu thể thao Thụy Sĩ On.

Trước đó, Mbappé đã tập luyện với mẫu giày bóng đá nguyên bản sử dụng công nghệ LightSpray của On. Tuy nhiên, mẫu giày của thương hiệu Thụy Sĩ dường như chưa sẵn sàng để thi đấu chính thức. Vì vậy, trong trận đấu đầu tiên sau khi công bố hợp đồng mới vào ngày 18/9, tiền đạo Real Madrid vẫn sử dụng giày Nike.

Đôi Mercurial được Mbappé mang ra sân có phần thân giày phủ trắng hoàn toàn, khiến logo Nike gần như biến mất. Tuy nhiên, phần đế trong suốt lại để lộ túi khí Air Zoom màu đỏ đặc trưng của thương hiệu thể thao Mỹ. Sự tương phản giữa thân giày trắng, bộ đế trong suốt bám cỏ và chi tiết Air Zoom đỏ khiến đôi giày nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, không chỉ trong cộng đồng những người yêu giày bóng đá, theo WWD.

Kylian Mbappé mang giày Nike màu trắng trơn thay vì giày On trong trận đấu đầu tiên kể từ khi gia nhập thương hiệu Thụy Sĩ này. Ảnh: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto, Nike.

Mbappé sử dụng Mercurial Superfly 11 trong trận đấu, tương tự thời điểm anh thi đấu tại World Cup trước khi hợp đồng với Nike hết hạn. Điều đáng chú ý là Nike sau đó có động thái đáp lại khi cầu thủ che logo thương hiệu.

“Ông lớn” thể thao này đưa một phiên bản phối màu toàn trắng tương tự lên nền tảng Nike By You, nơi người dùng có thể tùy chỉnh sản phẩm. Nike không trực tiếp nhắc đến Mbappé.

Tuy nhiên, mẫu giày này xuất hiện với nhãn “Just In” ngay phía trên danh sách sản phẩm, cho thấy hãng đã nhanh chóng đưa thiết kế lên nền tảng để tận dụng sự chú ý. Sản phẩm hiện có mức giá 325 USD (khoảng 8,4 triệu đồng).

Một khoảnh khắc như vậy có thể trở thành cơ hội quảng cáo của Nike. Thương hiệu cũng từng tận dụng các khoảnh khắc bất ngờ trên sân cỏ và xu hướng mới để triển khai hoạt động truyền thông, bao gồm việc phát hành các phiên bản giới hạn để kéo dài sự chú ý dành cho cầu thủ và sản phẩm. Với đôi Mercurial đặc biệt của Mbappé, Nike hoàn toàn có thể biến thiết kế này thành một phiên bản thương mại, qua đó tiếp tục khai thác sự chú ý sau khi cầu thủ rời hãng.

Mbappé bắt đầu hợp tác với Nike từ năm 2006, khi mới 8 tuổi. Sau hai thập kỷ, tiền đạo người Pháp chuyển sang On với tư cách đại sứ chủ lực và đối tác sở hữu cổ phần. Trong tuyên bố được đăng trên website cá nhân sau khi công bố thỏa thuận, Mbappé cho biết anh nhìn thấy cơ hội cùng On xây dựng một điều hoàn toàn mới và góp phần định hình tương lai của bóng đá.

Trong thời gian chuyển đổi, Mbappé xuất hiện trong quá trình thử nghiệm mẫu giày bóng đá nguyên bản của On, sử dụng công nghệ LightSpray. Thương hiệu Thụy Sĩ cũng có sự tham gia của một tên tuổi lớn khác trong bóng đá Pháp. Thierry Henry, cựu danh thủ và đồng hương của Mbappé, được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá của On.

Cổ phiếu On Holding tăng nhẹ sau khi thương vụ được công bố nhưng vẫn giảm 40% từ đầu năm trong bối cảnh thị trường bán lẻ giày thể thao gặp nhiều thách thức. Đây không phải lần đầu thương hiệu hợp tác với một gương mặt từng là đại diện của Nike, theo Yahoo Finance.

Sau khi chấm dứt hợp tác kéo dài 24 năm với Nike vào năm 2018, ngôi sao tennis Roger Federer mua 3% cổ phần của On Holding vào năm 2019. Federer sau đó còn phát triển dòng giày riêng mang tên THE ROGER.

Hiện On có khoảng 300 mối quan hệ hợp tác, trong đó có tay vợt tennis Ba Lan Iga Swiatek và Hellen Obiri, nhà vô địch Boston Marathon hai lần và New York City Marathon hai lần.