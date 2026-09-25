Phòng thay đồ Real phớt lờ Mourinho

Jose Mourinho đối mặt với nhiều vấn đề tại Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Chỉ một tháng sau khi Mourinho tiếp quản chiếc ghế nóng nhằm lập lại trật tự, Real Madrid tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng nội bộ khi phòng thay đồ xuất hiện tình trạng hỗn loạn, mất gắn kết và chia rẽ nghiêm trọng.

Theo nhà báo Juan Jesus, hậu trường tại sân Bernabeu đang ở trạng thái báo động. Một số lượng đáng lo ngại cầu thủ sa sút thể lực và tăng cân mất kiểm soát.

Đáng chú ý, tình trạng vô kỷ luật còn diễn ra ngoài sân cỏ khi một số ngôi sao từ chối di chuyển chung cùng toàn đội sau trận đấu. Nhiều người dùng chuyên cơ riêng đi tiệc tùng hoặc du lịch trước khi trở lại tập luyện.

Mối quan hệ giữa Mourinho và dàn sao đắt giá cũng rạn nứt sâu sắc. Các buổi tập tại Valdebebas bị đánh giá là có cường độ quá thấp, gây nên sự bất mãn ngầm.

Bất ổn leo thang khi một số cầu thủ thản nhiên nói chuyện riêng, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng trong lúc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phổ biến chiến thuật. Thậm chí, việc giao tiếp giữa ông và các trụ cột gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Những mâu thuẫn ngầm nhanh chóng phản ánh lên sân cỏ. Real Madrid hiện là đội có tổng quãng đường di chuyển thấp nhất La Liga và bị đại kình địch Barcelona nới rộng cách biệt trên bảng xếp hạng lên thành 6 điểm.

Phản ứng của Mourinho về các cầu thủ Real Madrid Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.