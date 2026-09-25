'Di sản' của Dương Thúy Vi

Thời điểm SEA Games 33 kết thúc, Dương Thúy Vi đối diện với nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có quan điểm cho rằng cô đã qua thời kỳ đỉnh cao và nên dừng lại. Nhưng phía sau kết quả ấy là một lựa chọn khác của Thúy Vi. Luật chấm điểm mới cho phép vận động viên giảm độ khó khi động tác xoay 360 độ được tính tương đương 720 độ. Nhiều đối thủ trẻ lựa chọn phương án an toàn, còn Thúy Vi vẫn đăng ký độ khó cao nhất. Một cú nhảy lỗi khiến cô trả giá bằng điểm số và sau đó trắng tay tại SEA Games 33. “Mình quyết định không hạ độ khó và chắc chắn không tiếc nuối về quyết định này”, Thúy Vi từng bày tỏ.

Niềm vui của Dương Thúy Vi khi giành huy chương đồng ASIAD 20.

Thúy Vi xem SEA Games 33 là bước chuẩn bị cho những đấu trường lớn hơn. Với một vận động viên đã vô địch ASIAD và thế giới, lựa chọn ấy không đơn thuần nhằm tìm kiếm thêm một tấm huy chương, mà là thử xem giới hạn của bản thân ở đâu. 9 tháng sau, câu trả lời đến tại ASIAD 20. Thúy Vi đạt 9,703 điểm ở phần kiếm thuật, đứng hạng tư. Chiều cùng ngày, một cuộc ngược dòng xuất hiện. Thúy Vi thực hiện bài thương thuật tốt hơn đối thủ Indonesia, vươn lên hạng 3 chung cuộc và giành huy chương đồng. Kịch bản ấy gợi lại ASIAD 19. Khi đó, Thúy Vi chỉ đứng hạng 6 kiếm thuật; đến phần thương thuật cô giành hạng 2 và chung cuộc xếp thứ 3.

Trước khi tham dự ASIAD 20, chấn thương ở chân chưa hoàn toàn bình phục, Thúy Vi gặp tiếp sự cố khi gãy kiếm trong lúc khởi động khi sang Nhật Bản. May mắn, Thúy Vi mang theo 2 cây kiếm và vẫn có thể bước lên thảm. Tấm huy chương tại Nhật Bản vì vậy có ý nghĩa hơn thế. Đây là kỳ ASIAD thứ 5 liên tiếp của Thúy Vi. Kể từ lần bước lên bục cao nhất tại ASIAD 17 năm 2014, Thúy Vi đã giành huy chương ở 4 kỳ ASIAD liên tiếp. Hơn một thập kỷ trôi qua, đối thủ thay đổi, luật thi đấu thay đổi và độ dẻo, khéo không còn như trước, nhưng Thúy Vi vẫn đứng trong tốp đầu châu lục.

“Tôi năm nay 33 tuổi rồi và nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ dừng lại. Đến một lúc nào đó không còn được bước lên thảm thi đấu nữa cũng là chuyện bình thường”, Thúy Vi chia sẻ.

Từ cú nhảy lỗi tại SEA Games 33 đến màn ngược dòng ở ASIAD 20 là 9 tháng Thúy Vi kiên trì với lựa chọn của mình. Thúy Vi không chọn con đường dễ, mà nhảy khỏi vùng an toàn để mở ra giới hạn cho wushu Việt Nam. Và nếu ASIAD 20 thực sự là chương cuối trong sự nghiệp quốc tế của Thúy Vi, nữ võ sĩ này đã để lại một "di sản" đối với wushu Việt Nam.