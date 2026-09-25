Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 25/9

Ngày 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu bận rộn tại ASIAD 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý. Tâm điểm là U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc lúc 17h30 ở tứ kết môn bóng đá nam, trong khi đội tuyển nữ đối đầu Trung Quốc môn bóng đá nữ, lúc 13h.

Ở bơi lội, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên cùng nhiều VĐV Việt Nam tranh vòng loại các nội dung 50m ếch, 200m ngửa, 400m tự do và 200m bướm. Bắn súng có Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh thi đấu súng ngắn hỗn hợp nam nữ.

Cử tạ chờ đợi Quàng Thị Tâm ở chung kết hạng 57kg nữ. Canoeing có đội kayak bốn nữ vào chung kết A, còn điền kinh, cầu lông, đấu kiếm và thể dục dụng cụ cũng đồng loạt tranh tài. Đáng chú ý, Trịnh Hải Khang dự chung kết nhảy chống nam lúc 13h.

Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 25/9

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