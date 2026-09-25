Lợi thế ít được nhắc tới của U23 Hàn Quốc trước Việt Nam

Khi Việt Nam gặp Hàn Quốc ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 20 chiều 25/9, khoảng cách về chất lượng đội hình là điều dễ nhận thấy. Đội bóng của HLV Lee Min-sung có 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, sử dụng đủ ba suất quá tuổi và sở hữu nhiều gương mặt từng góp mặt ở World Cup 2026.

Tuy nhiên, Hàn Quốc còn có một lợi thế ít được nhắc đến: họ mới chơi 180 phút tại giải. Do bảng D chỉ có ba đội, Hàn Quốc đá hai trận vòng bảng, thắng Qatar 4-1 rồi Saudi Arabia 2-0, trong khi Việt Nam phải chơi đủ ba trận trước Kuwait, Philippines và Uzbekistan.

Trước khi bước vào tứ kết, Việt Nam vì thế đã có thêm 90 phút thi đấu trong chân. Trong một giải trẻ diễn ra với mật độ cao, khác biệt này có thể ảnh hưởng đáng kể tới khả năng duy trì cường độ ở vòng knock-out.

90 phút có thể tạo ra khác biệt

Lịch vòng bảng của Hàn Quốc cũng thuận lợi hơn về quãng nghỉ. Họ gặp Qatar ngày 15/9 rồi tới ngày 22/9 mới đá trận thứ hai với Saudi Arabia, có trọn một tuần để hồi phục và điều chỉnh đội hình.

Trong cùng khoảng thời gian, Việt Nam phải chơi ba trận vào các ngày 15, 18 và 22/9. HLV Đinh Hồng Vinh phải tính toán giữa kết quả và khả năng xoay tua, trong bối cảnh nhiều vị trí chủ chốt chịu tải lớn ngay từ hai lượt đầu.

Hàn Quốc mang tới ASIAD 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và sử dụng đủ ba suất quá tuổi.

Sau hai trận đầu, Việt Nam mới sử dụng 16 trong số 23 cầu thủ. Có 9 người thi đấu hơn 135 phút, trong đó Cao Văn Bình, Lý Đức, Nguyên Hoàng và Minh Phúc chơi trọn 180 phút; Đức Anh có 175 phút, Quốc Cường 165 phút và Xuân Bắc 161 phút.

Trận gặp Uzbekistan tiếp tục đẩy tổng tải thi đấu lên cao. Việt Nam thua 0-2 nhưng vẫn phải duy trì đội hình đủ sức cạnh tranh cho tới khi cục diện bảng đấu được xác định.

Cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc đều đá lượt cuối vòng bảng ngày 22/9, nên khoảng nghỉ trước tứ kết là như nhau. Khác biệt nằm ở lượng vận động tích lũy: Hàn Quốc có 180 phút, Việt Nam 270 phút, chưa tính thời gian bù giờ.

HLV Lee Min-sung cũng xem thể trạng là một yếu tố quan trọng khi bước vào vòng knock-out. Sau trận thắng Saudi Arabia, ông cho biết Hàn Quốc cần ưu tiên sự ổn định và kết quả hơn là cố duy trì một lối chơi quá cởi mở.

Cách tiếp cận đó phù hợp với lợi thế hiện có. Hàn Quốc không nhất thiết phải đẩy tốc độ lên cao ngay từ đầu mà có thể kiểm soát nhịp trận đấu, kéo Việt Nam vào cuộc đấu dài rồi tận dụng chiều sâu đội hình ở giai đoạn cuối.

Hàn Quốc còn nhiều phương án chưa dùng hết

Lợi thế thể lực càng đáng chú ý khi nhìn vào chất lượng nhân sự của Hàn Quốc. Trong danh sách 23 cầu thủ, có 9 người thi đấu tại châu Âu, gồm Bae Jun-ho, Kim Ji-soo, Yang Min-hyeok, Park Seung-soo và Lee Young-jun.

Ba suất quá tuổi cũng được Lee Min-sung sử dụng tối đa với Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung và Lee Gi-hyuk. Cả ba đều có kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ cao và giúp Hàn Quốc tăng đáng kể chất lượng ở những vị trí then chốt.

Một số cầu thủ thậm chí chưa đạt trạng thái tốt nhất tại vòng bảng. Lee Young-jun hội quân muộn vì lịch CLB và chỉ tới Nhật Bản trước trận Saudi Arabia một ngày, nên chưa có nhiều thời gian thích nghi sau chuyến bay dài.

Ba ngày trước trận Việt Nam vì thế rất quan trọng với tiền đạo cao 1,93 m này. Nếu Lee Young-jun đạt thể trạng tốt hơn, Hàn Quốc sẽ có thêm một phương án chơi trực diện bên cạnh Kim Myung-jun, người đã ghi bàn ở cả hai trận vòng bảng.

Lee Min-sung cũng để ngỏ khả năng sử dụng cả hai cùng lúc, với Kim Myung-jun lùi xuống chơi gần vị trí số 10. Điều đó giúp Hàn Quốc có thể thay đổi cách tấn công tùy diễn biến trận đấu, thay vì phụ thuộc vào một cấu trúc cố định.

HLV Lee Min-sung có trong tay nhiều phương án tấn công và chiều sâu đội hình trước trận gặp Việt Nam.

Việt Nam vì thế không chỉ phải đối mặt với một đội bóng mạnh về kỹ thuật. Hàn Quốc còn có nhiều lựa chọn để chuyển trạng thái, chơi biên hoặc đưa bóng trực diện vào trung lộ khi cần.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý sau trận Việt Nam thua Uzbekistan. Đội bóng của Đinh Hồng Vinh từng gặp khó khi đối thủ tăng tốc trong những pha chuyển trạng thái và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

Hàn Quốc có đủ con người để tạo ra những tình huống tương tự với tốc độ và chất lượng xử lý cao hơn. Nếu Việt Nam không giữ được cự ly đội hình và thể lực giảm ở cuối trận, áp lực sẽ càng lớn.

Dĩ nhiên, lợi thế về thể lực không đảm bảo chiến thắng. Việt Nam từng vượt qua Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng ba U23 châu Á hồi đầu năm, nên các cầu thủ không bước vào tứ kết với tâm lý đối thủ nằm ngoài khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, ASIAD là một bối cảnh khác. Hàn Quốc mang tới Nhật Bản đội hình mạnh hơn đáng kể, thắng cả hai trận vòng bảng, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Việt Nam, ngược lại, đã trải qua ba trận với ba kiểu đối thủ khác nhau và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để giành vé đi tiếp. Khi khoảng cách chuyên môn vốn đã tồn tại, việc phải chơi thêm một trận ở vòng bảng khiến thử thách càng lớn.

Bài toán của Việt Nam chiều 25/9 vì thế không chỉ là khóa Bae Jun-ho, Eom Ji-sung hay Yang Min-hyeok. Đội bóng của Đinh Hồng Vinh còn phải giữ trận đấu trong tầm kiểm soát đủ lâu trước một đối thủ có nền tảng thể lực tốt hơn, nhiều lựa chọn thay người hơn và sẵn sàng chơi thực dụng khi vòng knock-out bắt đầu.