Malaysia thận trọng trước trận đấu mở màn giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển quốc gia Malaysia trả lời họp báo. Ảnh: Bùi Hoàn - PV TTXVN tại Malaysia

Phát biểu tại buổi họp báo, huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe nhấn mạnh đội tuyển Malaysia chưa nghĩ tới mục tiêu vào chung kết mà tập trung toàn bộ vào trận đấu trước mắt với Bangladesh. Theo nhà cầm quân này, trận mở màn luôn mang đến những điều khó khăn và kết quả trước Bangladesh có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình của Malaysia tại giải.

“Đương nhiên, chúng tôi coi đây là một thử thách và đồng thời hoàn toàn tập trung vào trận đấu đầu tiên. Như tôi từng nói, ở bất kỳ giải đấu nào, trận mở màn cũng luôn khó khăn”, ông Tan Cheng Hoe phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu.

Trước đó, tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Ab Ghani Hassan đã đặt mục tiêu cho “Những chú hổ Mã Lai” giành quyền vào trận chung kết. Tuy nhiên, ông Tan Cheng Hoe muốn các học trò coi đây là động lực thay vì tạo thêm áp lực trước trận ra quân.

“Chúng tôi coi mục tiêu mà tân Chủ tịch đặt ra là một thử thách. Đồng thời, tôi nghĩ các cầu thủ cũng rất hào hứng khi được tham dự kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên. Trong bóng đá, mỗi trận đấu và mỗi điểm số đều rất quan trọng. Vì vậy, điều rất quan trọng với chúng tôi là phải có một kết quả tốt trước Bangladesh”, ông chia sẻ.

Malaysia, đứng thứ 136 thế giới, được đánh giá cao hơn Bangladesh, đội đang xếp hạng 181. Tuy nhiên, sau trận mở màn, thử thách đối với đội tuyển sẽ tăng lên đáng kể khi họ gặp chủ nhà Indonesia, đội đứng thứ 118 thế giới, cũng tại sân Gelora Bung Karno ngày 28/9.

Ở lượt trận cuối bảng A ngày 1/10, Malaysia sẽ di chuyển tới Bandung để đối đầu Singapore, đội xếp hạng 148 thế giới, trên sân Si Jalak Harupat. Với việc FIFA ASEAN Cup được tổ chức trong giai đoạn FIFA Days, kết quả thuận lợi tại các trận đấu sẽ giúp các đội tuyển tích lũy điểm trên bảng xếp hạng thế giới.

Malaysia bước vào giải với mục tiêu tìm lại sự tự tin sau khi dừng bước trước Việt Nam sau hai trận thua ở bán kết ASEAN Cup tháng trước. Ông Tan Cheng Hoe mới đây khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát huy tốt nhất khả năng của đội hình hiện có và lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

“Những chú hổ Mã Lai” mang tới Indonesia đội hình gồm 23 cầu thủ, trong đó có những gương mặt chất lượng như Arif Aiman Hanapi, Dion Cools và Faisal Halim. Bên cạnh đó, đội hình cũng có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và gốc Malaysia mới gồm Bergson da Silva, Manuel Hidalgo và Brad Tapp, qua đó mang đến thêm những lựa chọn cho ban huấn luyện. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của Malaysia gặp một số xáo trộn khi đội tuyển phải thực hiện ba sự thay đổi vào phút chót khi Faris Danish Asrul, Sergio Aguero và Romel Morales không thể tham dự vì dính chấn thương.

Dù thời gian chuẩn bị tương đối ngắn và đội hình có những điều chỉnh muộn, ông Tan Cheng Hoe khẳng định toàn bộ 23 cầu thủ hiện đều có thể trạng tốt và sẵn sàng thi đấu.

FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ 14 đội tuyển thi đấu ở hai hạng. Tại Division 1 ở Indonesia, tám đội được chia thành hai bảng. Bảng A gồm Malaysia, Indonesia, Bangladesh và Singapore, trong khi bảng B có Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết tại Gelora Bung Karno ngày 5/10.