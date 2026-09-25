FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Kết quả mới nhất, BXH và lịch thi đấu

Sau ngày khai mạc tại Hong Kong, tâm điểm FIFA ASEAN Cup 2026 trong ngày 25/9 chuyển sang Jakarta, nơi Division 1 chính thức khởi tranh. Bangladesh gặp Malaysia ở trận đấu sớm trước khi chủ nhà Indonesia đối đầu Singapore vào buổi tối.

Trong khi đó, kết quả ngày 24/9 đã giúp Lào và Myanmar tạm chiếm ưu thế tại hai bảng của Division 2. Với thể thức chỉ đội đầu bảng giành quyền vào chung kết, mỗi điểm số ngay từ lượt đầu đều có ý nghĩa đáng kể.

Hình minh họa.

Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Tính đến sáng 25/9, FIFA ASEAN Cup 2026 đã hoàn tất hai trận đầu tiên tại Division 2.

Lào trở thành đội đầu tiên giành chiến thắng trong lịch sử giải đấu mới khi vượt qua Brunei 3-1. Bounphachan Bounkong mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 4, Xayasith Singsavang nhân đôi cách biệt phút 24. Brunei rút ngắn tỷ số cuối hiệp một nhờ Haziq Naqiuddin Syamra, trước khi Bounxai Xernvanglieng ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 67.

Ở trận đấu muộn, Myanmar đánh bại Timor Leste 2-0. Win Naing Tun mở tỷ số trong hiệp một, còn đội trưởng Than Paing ghi bàn thứ hai sau giờ nghỉ. Timor Leste tạo được một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng, trong đó có tình huống Corsino Lemos đưa bóng trúng cột dọc.

BXH FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Division 2 - Bảng A

Chiến thắng ở trận khai mạc giúp Lào tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số +2. Hong Kong chưa thi đấu, trong khi Brunei rơi vào thế khó trước lượt trận cuối của mình.

Division 2 - Bảng B

Myanmar cũng có ba điểm và hiệu số +2. Với bảng đấu chỉ có ba đội, chiến thắng 2-0 giúp đoàn quân của HLV Jørn Andersen sở hữu lợi thế đáng kể trước trận gặp Campuchia ngày 27/9.

BXH Division 1 trước lượt trận đầu tiên

Division 1 chưa có trận đấu nào diễn ra tính đến sáng 25/9, vì vậy tất cả các đội đều bắt đầu với 0 điểm.

Bảng A

Bảng B

Division 1 gồm tám đội chia thành hai bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội đứng đầu mỗi bảng vào chung kết, còn hai đội nhì bảng đá trận tranh hạng ba.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9

Ngày 25/9 chỉ có hai trận và đều thuộc bảng A Division 1 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia và Việt Nam cùng múi giờ UTC+7, vì vậy giờ thi đấu tại Jakarta cũng chính là giờ Việt Nam.

Bangladesh - Malaysia: Bài kiểm tra thú vị cho Malaysia

Trận mở màn lúc 16h00 có thể không dễ dàng như cách biệt vị trí của hai nền bóng đá gợi ra.

Bangladesh đang sở hữu một tuyến giữa giàu kinh nghiệm với Jamal Bhuyan và Hamza Choudhury. Đội bóng Nam Á cũng bước vào giải sau chiến thắng 2-1 trước San Marino trong trận giao hữu hồi tháng 6.

Malaysia mang đến giải lực lượng đáng chú ý hơn với Arif Aiman cùng nhóm cầu thủ mới nhập tịch Brad Tapp, Manuel Hidalgo và Bergson. Trong một bảng đấu còn có Indonesia và Singapore, ba điểm trước Bangladesh sẽ có ý nghĩa lớn với hành trình của Malaysia.

Cuộc chiến ở tuyến giữa giữa Jamal Bhuyan, Hamza Choudhury và nhóm tiền vệ Malaysia có thể quyết định phần lớn thế trận.

Indonesia - Singapore: Tâm điểm ngày 25/9

Trận đấu đáng chú ý nhất hôm nay diễn ra lúc 20h00 khi chủ nhà Indonesia tiếp Singapore tại Gelora Bung Karno.

Indonesia đưa đến FIFA ASEAN Cup một đội hình có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Emil Audero, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On và Ole Romeny đều nằm trong danh sách dự giải.

Singapore lại mang đến ký ức không dễ chịu cho đội chủ nhà. Ở ASEAN Championship vừa qua, Singapore từng khiến Indonesia phải dừng bước ở vòng bảng. Đội bóng của HLV Gavin Lee vẫn còn nhiều cầu thủ kinh nghiệm như Hariss Harun, Song Ui-young cùng tiền đạo Ilhan Fandi.

Indonesia được kỳ vọng chủ động kiểm soát bóng và gây sức ép ngay từ đầu, nhưng Singapore đã cho thấy họ có thể chơi rất khó chịu khi đối đầu các đối thủ trong khu vực. Vì vậy, đây có thể là trận đấu đáng xem nhất trong ngày khai màn Division 1.

Khi nào đội tuyển Việt Nam thi đấu?

Đội tuyển Việt Nam chưa ra sân trong ngày 25/9. Thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt đầu chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 vào tối 26/9 tại Bandung.

Sau trận gặp Philippines, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10.

Với thể thức chỉ đội đứng đầu bảng giành vé vào chung kết, trận ra quân gặp Philippines có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ba điểm sẽ giúp Việt Nam bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Lan trong thế chủ động hơn.

Lịch tiếp theo của Division 2

Division 2 tạm nghỉ trong ngày 25 và 26/9 trước khi trở lại ngày 27/9 tại Kai Tak Stadium.

Các trận tại Hong Kong diễn ra theo giờ địa phương UTC+8, nhanh hơn Việt Nam một giờ. Vì vậy, giờ FIFA công bố 15h00 và 18h00 tương ứng 14h00 và 17h00 giờ Việt Nam.

Nếu Lào tiếp tục có điểm trước Hong Kong, đại diện Đông Nam Á sẽ tiến rất gần suất vào chung kết Division 2. Tương tự, Myanmar có cơ hội tự quyết nếu vượt qua Campuchia.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra theo thể thức nào?

FIFA ASEAN Cup 2026 có 14 đội tuyển, bao gồm 11 thành viên ASEAN và ba khách mời là Bangladesh, Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc). Giải diễn ra từ 24/9 đến 5/10 tại Indonesia và Hong Kong.

Division 1 gồm tám đội, tổ chức tại Jakarta và Bandung. Division 2 có sáu đội, thi đấu tại Hong Kong. Mỗi division chia thành hai bảng và thi đấu vòng tròn một lượt.

Đội đầu bảng của mỗi bảng vào chung kết. Riêng Division 1 có thêm trận tranh hạng ba giữa hai đội đứng thứ hai.

Sau ngày mở màn, Lào và Myanmar đang là hai đội nắm lợi thế đầu tiên. Tuy nhiên, từ hôm nay 25/9, sự chú ý sẽ chuyển mạnh sang Division 1, nơi Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan nằm trong nhóm đội được quan tâm nhất tại giải.