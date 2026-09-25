Ngày 27/9, khởi tranh Giải chạy 'Bước chạy nhịp sống' tại Đà Nẵng

Tham gia giải, vận động viên tranh tài ở nội dung 3km và 5km. Đây là các nội dung phù hợp cho nhiều đối tượng, bao gồm những người mới tập luyện chạy bộ. Ngoài tăng cường giao lưu, giải có những phần quà hấp dẫn cho vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu dành cho nam và nữ.

Với thông điệp “bền từng bước, khỏe từng nhịp”, giải hướng đến lan tỏa lối sống lành mạnh và nâng cao nhận thức về sức khỏe tim mạch cho người dân. Công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm của vận động viên, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài sôi động cùng trải nghiệm thể thao đáng nhớ cho giải. Việc giải đấu được tổ chức cũng góp phần đa dạng sân chơi thể thao dành cho cộng đồng những người đam mê chạy bộ trên địa bàn thành phố.