Vắng Quang Hải, ai sẽ trở thành đội trưởng ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026?

Chiều 24/9, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Indonesia để chuẩn bị cho trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Philippines. Đáng chú ý, khi không có Quang Hải, Thành Chung hay Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sẽ đảm nhiệm vai trò đội trưởng ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay trong buổi tập đầu tiên tại Bandung, Hoàng Đức vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ. Tiền vệ sinh năm 1998 cho biết anh đã chấn thương hơn 3 tuần và mới chỉ trở lại tập cùng HLV thể lực được 3-4 buổi, chưa thể tập bình thường với toàn đội.

Hoàng Đức vẫn đang phải tập riêng với bác sĩ ở đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

“Tôi chấn thương hơn 3 tuần rồi. Từ lúc ở CLB, tôi đã tập hồi phục với bác sĩ, chỉ mới trở lại tập với huấn luyện viên thể lực 3-4 buổi. Khi hội quân với đội tuyển Việt Nam, tôi cũng chưa tập được” - Hoàng Đức chia sẻ.

Điều này đặt ra một dấu hỏi không chỉ về nhân sự tuyến giữa mà còn về chiếc băng đội trưởng của tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Việc Hoàng Đức được trao băng thủ quân không quá bất ngờ. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam mất một loạt cầu thủ giàu kinh nghiệm vì chấn thương, tiền vệ của Ninh Bình FC là một trong những nhân tố có thâm niên và vai trò quan trọng nhất còn lại.

Trước thềm giải đấu, Quang Hải đã phải rời đội tuyển vì chấn thương. Nguyễn Thành Chung cũng không thể góp mặt, trong khi Duy Mạnh là một trường hợp khác vắng mặt vì gặp chấn thương và phải sang Mỹ để phẫu thuật.

Ở tuyến giữa, HLV Kim Sang Sik hiện có Lê Phạm Thành Long và Võ Hoàng Minh Khoa là những lựa chọn đáng chú ý bên cạnh Hoàng Đức. Đội trưởng của ĐT Việt Nam không chỉ được kỳ vọng về chuyên môn mà còn được xem là một trong những thủ lĩnh của đội tuyển. Việc anh chưa thể tập cùng đồng đội vì thế càng khiến HLV Kim Sang Sik phải tính toán kỹ hơn.

Trận ra quân gặp ĐT Philippines diễn ra lúc 18h30 ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Như vậy, ĐT Việt Nam chỉ có khoảng hai ngày để chuẩn bị cho trận đấu chính thức đầu tiên.

Nếu Hoàng Đức kịp bình phục và được sử dụng, câu chuyện đội trưởng gần như không có gì phải bàn. Nhưng nếu anh chưa đủ thể trạng để thi đấu, HLV Kim Sang Sik sẽ phải lựa chọn một thủ lĩnh khác trên sân.

Trong trường hợp đó, Lê Phạm Thành Long có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý. Tiền vệ này đã có thời gian thi đấu cho đội tuyển và đang nằm trong nhóm những cầu thủ có khả năng được sử dụng thường xuyên ở trung tuyến. Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son cũng là một "ứng cử viên" sáng giá cho chiếc băng đội trưởng của ĐT Việt Nam. Bên cạnh đó còn có Patrik Lê Giang - thủ môn được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm thi đấu và cũng là một trong những người anh lớn tuổi nhất đội.

ĐT Việt Nam tập luyện tại Indonesia. (Ảnh: VFF)

Dù vậy, người đeo băng đội trưởng trong một trận đấu không nhất thiết phải là người có nhiều năm khoác áo đội tuyển nhất. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào đội hình xuất phát và lựa chọn ban cán sự của HLV Kim Sang Sik.