Đoàn Việt Nam tăng gần gấp đôi số huy chương

Võ sĩ Đinh Văn Tâm giành huy chương bạc môn Wushu.

Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 80 HCV, 30 HCB và 20 HCĐ, tổng cộng 130 huy chương.

Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 20 HCV, 34 HCB và 37 HCĐ. Phía sau lần lượt là Hàn Quốc xếp thứ ba với 10 HCV, 12 HCB và 28 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ tư với 8 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ. Uzbekistan đứng thứ 5 với 6 HCV, 12 HCB và 8 HCĐ.

Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ. Xếp ngay trước là Singapore ở vị trí thứ 19 với 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ và xếp ngay phía sau là Philippines ở vị trí thứ 21 với 1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ.

Đáng chú ý, Đoàn Thể thao Việt Nam đã tăng gần gấp đôi số lượng huy chương sau ngày thi đấu hôm qua (24/9) khi có thêm 1 HCB và 7 HCĐ, qua đó tăng tổng số huy chương từ 9 lên thành 17. Đoàn Thể thao Việt Nam hiện cũng có đủ bộ huy chương vàng, bạc, đồng tại ASIAD 2026.

Trong ngày thi đấu 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở nhiều môn tại ASIAD 2026 như bơi, điền kinh, boxing, canoeing, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, rowing, bắn súng, bóng chuyền bãi biển, cử tạ, wushu.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm là tâm điểm chú ý trong ngày thi đấu 24/9 khi mang về tấm HCB ở nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn Wushu. Đây cũng là tấm HCB đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Ngoài tấm HCB của Đinh Văn Tâm ở môn Wushu, Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 4 HCĐ từ môn Rowing, 1 HCĐ từ môn eSports, 1 HCĐ từ môn cử tạ và 1 HCĐ từ môn điền kinh.

Như vậy, Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 1 HCB và 7 HCĐ trong ngày thi đấu 24/9 để nâng thành tích trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 lên thành 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ.