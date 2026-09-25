U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Thử thách lớn ở tứ kết ASIAD 2026

U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết với 4 điểm sau 3 trận vòng bảng. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở trận cuối cho thấy đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt trong khả năng phòng ngự khi phải chịu sức ép từ những đối thủ có chất lượng cao.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng D. Ở lượt trận cuối, đội bóng xứ kim chi đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 2-0, qua đó duy trì thành tích ổn định trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Điểm khác biệt lớn giữa hai đội nằm ở chất lượng nhân sự. U23 Hàn Quốc mang đến ASIAD 2026 đội hình giàu kinh nghiệm với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp châu Âu như Kim Ji Soo, Eom Ji Sung, Lee Hyun Ju hay Yang Min Hyeok.

U23 Việt Nam đã từng tạo nên bất ngờ khi đánh bại U23 Hàn Quốc tại trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia. Ảnh: VFF

Trận đấu U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc thuộc khuôn khổ tứ kết môn bóng đá nam ASIAD Cup 2026 sẽ được trực tiếp trên VTV6.

Bên cạnh đó, với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch (giành HCV ở 3 kỳ ASIAD gần nhất), đội bóng xứ kim chi còn tận dụng quy định cho phép sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi. Sự bổ sung này giúp Hàn Quốc tăng thêm kinh nghiệm và sức mạnh cho đội hình. Đây sẽ là thử thách không nhỏ đối với U23 Việt Nam, đội đang trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ tại giải đấu năm nay.

U23 Hàn Quốc có khả năng tạo sức ép bằng tốc độ luân chuyển bóng, khả năng tranh chấp và những pha tấn công trực diện. Các tình huống bóng bổng cũng có thể trở thành phương án nguy hiểm khi đội bóng xứ kim chi sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng thể hình tốt.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam cần ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự. Việc giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến, hạn chế khoảng trống ở hai biên và tránh mất bóng trước vòng cấm sẽ có ý nghĩa quan trọng nếu thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh muốn duy trì thế trận trước đối thủ.

Ở mặt trận tấn công, những pha chuyển trạng thái nhanh có thể là phương án để U23 Việt Nam tìm kiếm cơ hội. Thanh Nhàn, Quốc Việt hay Ngọc Mỹ đều có khả năng tạo đột biến nếu nhận được bóng trong khoảng trống. Tuy nhiên, trước một đối thủ mạnh như Hàn Quốc, sự chính xác ở đường chuyền cuối cùng sẽ đóng vai trò quan trọng.

Nếu giữ được hệ thống phòng ngự chặt chẽ trong những phút đầu và hạn chế sai lầm, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thể chờ đợi những khoảng trống để tổ chức phản công nhằm có thể tạo nên bất ngờ.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.

U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong, Bae Hyun Seo, Choi Seok Hyun, Kim Ji Soo, Kim Myeong Jun, Lee Gi Hyuk, Lee Hyun Ju, Lee Seung Won, Yang Min Hyeok, Eom Ji Sung, Shin Min Ha.

Phong độ trong 5 trận gần nhất của U23 Việt Nam

Phong độ trong 5 trận gần nhất của U23 Hàn Quốc

Thành tích đối đầu trong 5 lần gần nhất giữa hai đội