Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 25/9/2026: U23 Việt Nam đại chiến Hàn Quốc

Lịch thi đấu U23 Việt Nam hôm nay 25/9/2026

U23 Việt Nam bước vào vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai bảng C.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đối đầu U23 Hàn Quốc lúc 17h30 hôm nay 25/9 tại Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Nhật Bản.

Đây là một trong hai trận tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra trong ngày 25/9. Trước đó, U23 Uzbekistan gặp U23 Saudi Arabia lúc 12h00. Hai cặp tứ kết còn lại được tổ chức ngày 26/9.

U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc lúc 17h30 hôm nay

U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết với 4 điểm sau ba lượt trận, đứng thứ hai bảng C sau U23 Uzbekistan.

Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh hòa U23 Kuwait 1-1 trong trận ra quân, thắng U23 Philippines 2-0 ở lượt thứ hai trước khi thua U23 Uzbekistan 0-2 ở trận cuối vòng bảng. U23 Việt Nam ghi 3 bàn và để thủng lưới 3 lần.

Vị trí nhì bảng C đưa U23 Việt Nam gặp đội nhất bảng D là U23 Hàn Quốc.

Đối thủ của Việt Nam toàn thắng hai trận vòng bảng. U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Qatar 4-1 trước khi thắng U23 Saudi Arabia 2-0, giành 6 điểm và đứng đầu bảng D.

U23 Việt Nam tái ngộ Hàn Quốc sau 8 tháng

Cuộc đối đầu tại Nagoya cũng là màn tái ngộ đáng chú ý giữa hai đội chỉ khoảng tám tháng sau trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026.

Ngày 23/1/2026, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc hòa 2-2 sau thời gian thi đấu trước khi đội bóng áo đỏ thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó giành hạng ba giải U23 châu Á.

Xa hơn, hai đội từng hòa 1-1 tại vòng bảng U23 châu Á 2022. Ở ASIAD 2018, U23 Hàn Quốc thắng Việt Nam 3-1 tại bán kết.

Trận đấu hôm nay vì vậy mang thêm nhiều điểm chờ đợi khi U23 Việt Nam một lần nữa gặp Hàn Quốc trong một trận đấu loại trực tiếp.

U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam trực tiếp kênh nào?

Theo lịch tường thuật ASIAD 2026, trận U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam lúc 17h30 ngày 25/9 được cập nhật trên VTV6 và nền tảng VTVgo.

Người hâm mộ có thể theo dõi các thông tin, kết quả và diễn biến mới nhất của U23 Việt Nam tại chuyên trang ASIAD 2026 của Báo Lâm Đồng.

Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Hai trận bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 dự kiến diễn ra ngày 30/9. Trận tranh huy chương đồng và chung kết được tổ chức ngày 3/10.