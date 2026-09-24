Niềm vui từ những trái bóng mới

Trái bóng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng trong ngày khai giảng lăn trên sân trường biên giới.

Niềm vui mới

Mùa Tết Trung thu năm nay, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) có thêm một niềm vui đặc biệt. Không chỉ có múa lân, phá cỗ, các em còn cùng nhau tranh tài trên sân cỏ bằng những trái bóng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng trong dịp khai giảng năm học mới.

Trên sân cỏ, tiếng gọi nhau, tiếng cổ vũ hòa cùng những bước chạy của học sinh trong trận giao lưu bóng đá mini do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với xã Ia Dom tổ chức. Đây cũng là lần đầu nhiều học sinh được tranh tài trên sân cỏ với những trái bóng đạt chuẩn.

Em Ngô Đức Kiên (lớp 9B, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom) cho biết, trước đây em thường xem bóng đá trên ti vi hoặc chơi cùng bạn bè ở những sân trong làng. Vì vậy, được tham gia một trận đấu trên sân cỏ, sử dụng trái bóng mới là niềm vui mà em và nhiều bạn yêu thích bóng đá mong chờ.

Còn với Mai Đức Hiếu, học sinh lớp 9C, những quả bóng mới mang thêm niềm vui sau giờ học. Các bạn có thêm sân chơi để cùng nhau vận động, rèn luyện sức khỏe. Những trận bóng không chỉ giúp giờ ra chơi thêm sôi nổi mà còn nuôi dưỡng tình yêu với môn thể thao này và lưu lại những kỷ niệm đẹp bên bạn bè.

Trên sân, những đôi chân còn vụng về nhưng đầy háo hức liên tục di chuyển. Các em học cách quan sát, chuyền bóng, phối hợp với đồng đội và cùng nhau tìm cách đưa bóng về phía khung thành.

Với học sinh vùng biên, một trận bóng không chỉ đơn thuần là hoạt động vui chơi. Đó còn là dịp để các em được vận động, giao lưu và có thêm những kỷ niệm đẹp trong những ngày đầu học tập tại ngôi trường mới.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom, cho biết những trái bóng được trao tặng đã mang đến cho học sinh vùng biên một sân chơi thiết thực, bổ ích.

“Nhà trường sẽ giữ gìn những quả bóng cẩn thận để tổ chức thêm nhiều trận, giải bóng đá, tạo điều kiện cho các em thể hiện năng lực, rèn luyện sức khỏe. Hoạt động thể thao cũng giúp các em vui vẻ, giải trí sau những giờ học”, ông Thành nói.

Món quà được tiếp nối bằng những trận đấu

Tết Trung thu học sinh vùng biên Gia Lai năm nay ý nghĩa hơn khi có trường mới và những phần quà ý nghĩa.

Trong lễ khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng học sinh các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới những món quà thiết thực, trong đó mỗi trường được tặng 20 quả bóng.

Từ món quà ấy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai mong muốn những trái bóng không chỉ được cất giữ mà thực sự trở thành một phần trong đời sống học đường của học sinh vùng biên.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cho biết trong dịp Tết Trung thu, đơn vị phối hợp với các xã biên giới tổ chức giao lưu bóng đá cho học sinh các trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS bằng chính những trái bóng được trao tặng trong dịp khai giảng năm học mới.

“Thông qua hoạt động giao lưu bóng đá, chúng tôi mong muốn tạo thêm sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết và có thêm động lực học tập”, Đại tá Đoàn Ngọc Báu chia sẻ.

Học sinh trường vùng biên phá cỗ Trung thu.

Cùng với các trận giao lưu bóng đá, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, thu hút hơn 1.100 học sinh tham gia.

Dịp này, Ban tổ chức trao 7 chiếc xe đạp, 50 phần quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới. Bên cạnh đó, trao hơn 1.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi tham gia chương trình cùng nhiều phần quà như sữa, bánh kẹo với tổng kinh phí thực hiện hơn 500 triệu đồng.

Dự án xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Năm học này, các trường đón khoảng 6.818 học sinh, gồm 2.586 học sinh nội trú và 4.232 học sinh bán trú. Để các trường có thể vận hành ngay từ đầu năm học, ngành Giáo dục đã chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên. Theo định mức, 7 trường cần 457 người, trong đó có 21 cán bộ quản lý, 373 giáo viên và 63 nhân viên.