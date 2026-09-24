Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ từ Thượng Cát

Chủ động tuyên truyền, nắm chắc từng trường hợp

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Thượng Cát đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các quy định, hướng dẫn về tuyển quân được phổ biến qua nhiều kênh, trong đó có hệ thống loa phát thanh, các nền tảng mạng xã hội, trường học, đơn vị, tổ dân phố và các địa phương.

Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Thượng Cát cho biết, Ban CHQS phường đã phối hợp với bộ phận truyền thông của phường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống loa phát thanh vào buổi sáng và buổi chiều. Các quy định, hướng dẫn về tuyển quân cũng được phổ biến đến các trường học, đơn vị, tổ dân phố và các địa phương.

Cán bộ Ban CHQS phường Thượng Cát tiếp nhận đơn xin tình nguyện nhập ngũ. Ảnh PV

“Đến thời điểm này, các gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ cơ bản đã hiểu các quy định. Đáng nói là đã có 7 em viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ, một việc ít thấy trong những năm trước đây. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, với bản thân của người dân Thượng Cát ngày càng được phát huy”. Thượng tá Nguyễn Thành Nam cho biết.

Bên cạnh những trường hợp tình nguyện, cũng có một số thanh niên không viết đơn nhưng khi được gọi vẫn sẵn sàng lên đường. Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nam, tinh thần của các em cũng như gia đình đều rất tốt và chấp hành nghiêm các quy định về tuyển quân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được từ những năm trước, Ban CHQS phường chủ động nắm chắc các hướng dẫn, nghị định và quy định của cấp trên; phối hợp với bộ phận văn hóa, các tổ đội trưởng, các trường THPT tuyên truyền, quán triệt các quy định về tuyển quân năm nay.

Đặc biệt, các tổ đội trưởng có nhiệm vụ tuyên truyền, nắm bắt và rà soát các gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ. Sau khi thống kê, họ báo cáo về Ban CHQS phường số lượng thanh niên đến tuổi nhập ngũ, hoàn cảnh gia đình của từng trường hợp để đơn vị nắm tình hình và có hướng triển khai phù hợp.

Đảm nhiệm vai trò tổ đội trưởng Tổ dân phố Đại Cát từ năm 2018, bà Trần Thị Dung đã có hơn 8 năm gắn bó với công tác vận động người dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo bà Dung, nhờ nắm chắc danh sách và tình hình của từng hộ dân trên địa bàn, bà có điều kiện tiếp cận, tuyên truyền và vận động các gia đình cũng như thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Trong quá trình vận động, không phải trường hợp nào cũng đồng thuận ngay từ đầu. Có những gia đình và thanh niên còn băn khoăn, có ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì thuyết phục, bà cho biết phần lớn các trường hợp đều tham gia khám tuyển đầy đủ.

Những lá đơn từ sự tự nguyện

Trong nhiều lựa chọn của tuổi trẻ, có những thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Với mỗi người, quyết định ấy đến từ một câu chuyện khác nhau. Em Hà Anh Tùng, tổ dân phố Yên Nội, chia sẻ: “Đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì em tự nguyện và xung phong đi. Em cũng được các anh chị đi trước hướng dẫn, chia sẻ nên em hiểu hơn về việc đi nghĩa vụ quân sự. Em thấy vui vì mình được tự nguyện đăng ký, còn chuyện vất vả thì em không sợ. Em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Còn em Nguyễn Quang Tùng, tổ dân phố Đại Cát, cho biết trước khi làm đơn, em được tổ đội trưởng tuyên truyền, các bác giải thích về nghĩa vụ quân sự và những quy định liên quan. “Sau khi được nghe tuyên truyền, em hiểu hơn về trách nhiệm của mình khi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, em đã tự nguyện làm đơn. Em nghĩ đây cũng là cơ hội để mình được rèn luyện và trưởng thành hơn”, Nguyễn Quang Tùng chia sẻ.

Những thanh niên phường Thượng Cát viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Ảnh PV

Em Nguyễn Trọng An, tổ dân phố Đại Cát, cũng được nghe tuyên truyền và tìm hiểu thêm một số thông tin về nghĩa vụ quân sự. Em chia sẻ: “Em nghĩ trong đó có thể sẽ vất vả hơn ở ngoài một chút, nhưng đó cũng là một trải nghiệm tốt, giúp mình học tập và rèn luyện bản thân. Sau khi tìm hiểu, em thấy mình muốn tự nguyện xung phong đi nghĩa vụ quân sự. Nếu em không đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự thì em sẽ xung phong tham gia dân quân tự vệ ở địa phương”.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nam, trong những năm vừa qua, công tác tuyển quân của Ban CHQS phường Thượng Cát được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa hiểu đầy đủ các quy định và Luật Nghĩa vụ quân sự. Khi được gặp gỡ, hướng dẫn, các gia đình và các cháu đều đã hiểu rõ hơn.

Từ thực tế đó, Ban CHQS phường chú trọng hơn đến việc tuyên truyền, nắm bắt và động viên các gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ.

Trên cương vị Chính trị viên phó Ban CHQS phường Thượng Cát, Thượng tá Nguyễn Thành Nam cho rằng công tác tuyên truyền, nắm bắt và động viên các gia đình có ý nghĩa rất lớn. Qua đó, giúp các cháu hiểu rằng bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng, là niềm vinh dự của mỗi cá nhân đối với quân đội và đất nước.

Những lá đơn xin tình nguyện nhập ngũ ở Thượng Cát đã nói lên rất nhiều điều. Có người được các anh chị đi trước hướng dẫn, chia sẻ; có người xem môi trường quân đội là cơ hội để rèn luyện và trưởng thành; cũng có người mong muốn tiếp nối truyền thống của gia đình. Nói như em Đào Đăng Mạnh, tổ dân phố Hoàng Liên: Bố em là bộ đội, ông của em cũng là bộ đội. Em rất mong muốn được noi gương bố và ông, tiếp tục những điều tốt đẹp mà bố và ông đã làm.