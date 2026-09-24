Học sinh Đồng Tiến trở lại học tập

Học sinh điểm chính Trường THCS Đồng Tiến được bố trí học tạm tại Trường THPT Triệu Sơn 5.

Trước đó, ngày 23/9, trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường khẩn trương bố trí địa điểm học tập thay thế tại những trường không bị ngập; sớm ổn định việc học, không để tình trạng học sinh phải nghỉ học kéo dài.

Thực hiện chỉ đạo, ngay tối 23/9, xã Đồng Tiến phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị với phụ huynh học sinh, ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm các trường bị ảnh hưởng bởi ngập lụt để thống nhất phương án tổ chức dạy và học.

Theo phương án được thống nhất, từ 13 giờ ngày 24/9, học sinh điểm chính Trường THCS Đồng Tiến và Trường Tiểu học Đồng Tiến trở lại học tập. Trong đó, học sinh Trường THCS Đồng Tiến được bố trí học tại Trường THPT Triệu Sơn 5, xã Đồng Tiến; học sinh Trường Tiểu học Đồng Tiến học tại điểm trường chính của Trường Tiểu học Đồng Lợi cũ.

Để bảo đảm việc đi lại của học sinh, xã Đồng Tiến vận động các gia đình trong cùng thôn hỗ trợ đưa đón những học sinh không có người lớn đưa đón. Các tổ chức đoàn thể tại thôn cũng được huy động phối hợp, hỗ trợ những trường hợp cần thiết.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông được địa phương đặc biệt quan tâm. Công an xã Đồng Tiến bố trí lực lượng tại các nút giao thông vào thời điểm học sinh đến trường và tan học, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đi lại.

Các nhà trường chủ động tiếp nhận học sinh tại điểm học mới, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện và kế hoạch giảng dạy, bảo đảm việc học tập được thực hiện theo đúng chương trình.

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Tiến học tại điểm trường chính của Trường Tiểu học Đồng Lợi cũ.

Thầy giáo Hoàng Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tiến cho biết: “Nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh, chiều 24/9, có 620 học sinh thuộc điểm chính của nhà trường đến điểm học tạm, đạt 97%.

Trong số học sinh chưa đến trường học chiều nay, có một số cháu bị ốm. Việc nhanh chóng bố trí các điểm trường tạm thời giúp học sinh xã Đồng Tiến sớm trở lại học tập, từng bước ổn định hoạt động dạy và học sau những ngày bị ảnh hưởng bởi mưa lũ”.